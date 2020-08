Max Verstappen (Red Bull): «Dann bist du verloren»

​Max Verstappen ist mit schönen Erinnerungen nach Barcelona gereist: Hier gewann er 2016 sensationell seinen ersten Grand Prix mit Red Bull Racing, und er kommt zudem als Silverstone-Sieger 2020 nach Spanien.

Der Niederländer Max Verstappen kommt gleich mit zwei wunderbaren Erinnerungen nach Barcelona, eine kurzfristiger, die andere liegt etwas länger zurück. Vor dem Spanien-GP 2016 holte ihn Red Bull-Rennberater Dr. Helmut Marko von Toro Rosso (heute AlphaTauri) zu Red Bull Racing, Max bedankte sich mit dem Sieg im ersten Rennen, nachdem sich die Mercedes-Fahrer gegenseitig abgeschossen hatten.

Die zweite Erinnerung ist der Jubiläums-GP von Silverstone, der mit einem überzeugenden Sieg von Max endete, seinem neunten in der Formel 1. Verstappen bescheiden: «Wir waren gemessen am Mittelfeld ein wenig stärker als sonst, aber der Sieg gründete vor allem in den grossen Schwierigkeiten, die Mercedes hatte. Wenn du Blasenbildung auf den Reifen hast, dann bist du schlicht verloren.»

Was rechnet sich Max in Barcelona aus? Verstappen schmunzelt: «Ich bin hier gefühlt eine Million Runden gefahren. Mal sehen, wie es laufen wird. Natürlich waren wir über den Sieg in Silverstone sehr glücklich, aber das ist eine neue Woche, ein neues Rennen. Wir müssen abwarten, wie sich das im Training entwickelt und wie sich die Reifen verhalten. Es ist warm, das ist schon mal gut.»

Kurios: Seit dem Sieg 2016 lag Verstappen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nur noch acht Runden in Führung! Dafür hat Max 2018 und 2019 zwei starke dritte Ränge eingefahren.

Auch in Barcelona wird sich alles ums Reifen-Management drehen. Ist die Gabe, gut mit den Pirelli-Reifen umzugehen, eigentlich eine Frage der Erfahrung oder ist das Naturtalent? Max meint: «Ich würde sagen, das ist eine Mischung aus natürlichem Gefühl und Routine. Je länger du mit diesen Reifen arbeitest, desto besser kannst du einschätzen, was du mit den Walzen anstellen kannst. Es hat auch mit der Vorbereitung im Training zu tun. Mit der Zeit spürst du, wann du attackieren kannst und wann du Reifen schonen musst.»





Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung