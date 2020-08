​Lando Norris (McLaren): «Hauptfaktor ist die Hitze»

Lando Norris und Carlos Sainz hatten im zweiten Silverstone-Rennen mehr Mühe als im ersten Kräftemessen. Das lag an den hohen Temperaturen, wie Lando Norris erklärt. Er weiss: Auch in Barcelona wird es heiss.

Im ersten WM-Lauf auf der heimischen Silverstone-Piste durfte sich Lando Norris noch über den fünften Platz freuen, am vergangenen Sonntag beendete er das zweite Rennen auf der britischen Traditionspiste als Neunter. Sein Teamkollege Carlos Sainz musste sich beide Male mit dem 13. Rang begnügen. Doch auch der Spanier bekundete mehr Mühe beim zweiten Kräftemessen.

Das lag nicht zuletzt an den hohen Temperaturen, die auch beim anstehenden Barcelona-Wochenende ein Thema sein werden. Doch davon will sich Norris nicht entmutigen lassen: «Es ist ein neues Wochenende und eine andere Piste, damit haben wir auch eine neue Herausforderung zu meistern. Ich will noch nicht zu viel annehmen, wir müssen auf das erste freie Training warten, denn es gibt in der heutigen Formel 1 so viele Variablen, die eine Rolle spielen, dass es schwer vorhersehbar ist, wie das Kräfteverhältnis ausfallen wird.»

«Aber ich habe die Hoffnung, dass wir ein gutes Auto haben werden, auch wenn es nicht das Beste ist im Vergleich zu den letzten Jahren. Wir sind zuversichtlich, das Potenzial öfter ausschöpfen zu können. Der Hauptfaktor ist die Hitze. Wir müssen nun schauen, wie wir die Schwierigkeiten vom vergangenen Wochenende hinter uns lassen können und uns in dieser Hinsicht deutlich verbessern können», fügte der McLaren-Pilot aus Grossbritannien an.

Sainz, der an diesem Wochenende sein Heimspiel vor den Toren von Barcelona bestreitet, sagt: «Es ist natürlich aufregend, weil es mein Heimrennen ist, auch wenn es sehr eigenartig sein wird, ohne die heimischen Fans auf den Tribünen, auch wenn wir uns nach fünf Rennen an die leeren Zuschauerränge gewöhnt haben. Ich werde mehr Medientermine als sonst absolvieren, aber es wird nicht ganz so stressig wie frühere Heimrennen.»

Und wie schätzt der 25-Jährige aus Madrid die Chancen auf der Piste ein? «Ich bin mir nicht sicher, es ist unmöglich vorherzusagen, wo wir stehen werden. Da wissen wir morgen Abend nach den ersten Trainingssessions sicher mehr. Im zweiten Silverstone-Rennen war es heisser und wir hatten mehr Probleme», sagt er.

«Auch hier ist es ziemlich heiss, deshalb will ich nicht mit zu hohen Erwartungen ins Rennwochenende steigen», mahnt Sainz daraufhin. «Aber uns bleibt noch etwas Zeit, um das vergangene Wochenende zu analysieren und ich hoffe, dass wir es diesmal besser hinbekommen werden. In den Wintertests fühlte sich das Auto hier sehr gut an, aber ich denke, der letzte Sektor wird weiterhin eine Schwäche sein, in diesem Bereich müssen wir uns verbessern.»

Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung