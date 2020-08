Mick Schumacher: Startplatz 5 für den Ferrari-Piloten

​Ferrari-Nachwuchsfahrer Mick Schumacher erringt im Qualifying zum Formel-2-Hauptrennen den 5. Startplatz. Die schnellste Zeit auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya fährt Callum Ilott.

Der Erfolgsdruck in der Formel 2 ist brutal: Nur 45 Minuten freies Training, dann geht es schon ins Qualifying. Das Abschlusstraining dauert nur 30 Minuten, und als ob dies nicht reichen würde, gibt es keine Angewöhnungszeit an die weichen Reifen – die dürfen erst im Abschlusstraining eingesetzt werden.

Die Fahrer haben zwei Sätze dieser weichen Pirelli, und das grösste Problem besteht meist darin, eine freie Runde zu finden. Nicht zu vergessen: In der Formel 2 ist die Pole vier Meisterschaftspunkte wert.

Gute Runde des Russen Robert Shwartzman: Mit dem ersten Reifensatz fuhr der St. Petersburger die schnellste Zeit. Das war nicht selbstverständlich, denn die beste Quali-Darbietung des Formel-3-Meisters von 2019 ist in seiner ersten Formel-2-Saison bislang erstaunlicherweise nur ein sechster Platz. Nun also Bestzeit, einen Wimpernschlag vor Tabellenführer Callum Ilott, so wie Shwartzman und Mick Schumacher Mitglied der Fahrer-Akademie von Ferrari.



Wo war Mick? Rang 6, hinter Shwartzman, Ilott, Jack Aitken und Red Bull-Junior Yuki Tsunoda.



Ilott liess seine Reifen abkühlen und nahm einen neuen Anlauf, konnte sich aber nicht verbessern. Mick Schumacher schon – der F3-Meister von 2018 rückte vor auf Platz 3.



Robert Shwartzman: 1:28,862 min

Callum Ilott: 1:28,887

Mick Schumacher: 1:28,889



Es wurde noch verrückter, denn Renault-Junior Guanyu Zhou schob sich auf Platz 2, mit 1:28,878, damit vier Fahrer innerhalb von 27 Tausendstelsekunden, die ersten 20 Piloten in nur einer Sekunde!



Beim Einsatz des zweiten Reifensatzes wollte Ilott eine freie Bahn haben, er ging als erster Spitzenfahrer auf die Bahn. Das zahlte sich aus: neue Bestzeit, 1:28,381 min!



Die anderen Fahrer gingen kurz vor Schluss auf die Bahn und standen sich prompt auf den Rädern herum. Shwartzman verbesserte seine Zeit, blieb aber Zweiter. Der Brasilianer Felipe Drugovich schob sich auf Platz 3 vor. An der Box stieg Callum Ilott ultra-cool aus – er hatte keine Reifen mehr und musste nun warten, ob es reichen würde.

Am Schluss kam niemand an die Zeit des Engländers heran: Dritte Pole-Position für den 21-Jährigen in dieser Saison, nach Ungarn und England, seine vierte insgesamt. Damit schnappt sich der Engländer wichtige vier Punkte und baut seine Meisterschaftsführung aus.

Das letzte Ausrufezeichen setzte der Chinese Guanyu Zhou, drittbeste Zeit hinter Ilott und Shwartzman, aber vor Drugovich und Mick Schumacher, der vom fünften Startplatz ins Rennen vom 15. August gehen wird.

Qualifying Formel 2 in Barcelona

1. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, 1:28,381 min

2. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +0,183 sec

3. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, +0,220

4. Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, +0,386

5. Mick Schumacher (D), Prema Racing, +0,508

6. Yuki Tsunoda (J), Carlin, +0,522

7. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +0,598

8. Dan Ticktum (GB), DAMS, +0,605

9. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +0,652

10. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +0,818

11. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +0,916

12. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +0,927

13. Sean Gelael (RI), DAMS, +0,935

14. Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, +0,952

15. Roy Nissany (IL), Trident, +1,088

16. Marino Sato (J), Trident, +1,112

17. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +1,143

18. Nobuharu Matsushita (J), MP Motorsport, +1,260

19. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +1,305

20. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +1,309

21. Giuliano Alesi (F), BWT HWA Racelab, +1,367

22. Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, +1,712

Stand nach 10 von 20 Rennen

1. Ilott 110 Punkte

2. Lundgaard 87

3. Shwartzman 85

4. Mazepin 71

5. Delétraz 64

6. Tsunoda 62

7. Schumacher 61

8. Zhou 61

9. Ticktum 59

10. Drugovich 46

11. Armstrong 34

12. Aitken 33

13. Ghiotto 27

14. Daruvala 18

15. Matsushita 9

16. Alesi 8

17. Gelael 3

18. Nissany 1

19. Piquet 0

20. Sato 0

21. Samaia 0