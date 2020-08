Johnny Herbert: Max Verstappen ist reif für den Titel

​Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen hat in Silverstone gezeigt: Wenn er ein gutes Auto hat, kann er es mit den Mercedes-Fahrern aufnehmen. GP-Sieger Johnny Herbert glaubt: «Max ist reif für den Titel.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner kann einen Gedanken einfach nicht abstreifen. Der Engländer sagte nach dem grandiosen GP-Triumph von Max Verstappen in Silverstone: «Max ist nun WM-Zweiter, und mich ärgert der Ausfall beim ersten Saisonrennen in Österreich. Wir hätten dort Platz 2 eingefahren, und dann stünde Max heute nicht mit einem Rückstand von 30 Punkten auf Hamilton da, sondern der Abstand würde nur zwölf Zähler betragen. Gewiss – Hätte, Wenn und Aber nützen uns nichts, wir müssen damit leben, was wir haben, aber es wurmt mich dennoch.»

Max Verstappen hat mit seiner fabelhaften Fahrt zum neunten GP-Sieg bewiesen: Mit einem guten Auto kann er den Mercedes-Fahrern Lewis Hamilton und Valtteri Bottas die Stirn bieten.

Das sieht auch der dreifache Grand-Prix-Sieger Johnny Herbert so. Der heutige Formel-1-Experte der britischen Sky sagt. «Max Verstappen ist reif für den Titel. Er hat seinem Beginn bei Toro Rosso und dem sensationellen Debütsieg mit Red Bull Racing hier in Barcelona 2016 unfassbare Fortschritte gemacht.»

«Max hat alle Fähigkeiten eines Champions, einschliesslich der Gabe, Informationen und Erfahrungen förmlich in sich aufzusaugen und daraus zu lernen. Er wird daher von Rennen zu Rennen immer stärker. Daher ist er schon heute eine Bedrohung für jeden anderen Fahrer.»



«Mich erinnert das an einen jungen Mann, der 2007 in die Formel 1 kam und sofort dem erfahrenen Fernando Alonso einheizte – Lewis Hamilton. Für mich ist Max ein vergleichbarer Pilot. Und ich finde es aufregend, dass wir seine Entwicklung miterleben können.»





Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung