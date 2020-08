Formel-1-Champion Fernando Alonso: Crash in Indy

​Hartes Brot für den zweifachen Formel-1-Champion Fernando Alonso in Indianapolis: Anfängerfehler im freien Training, Unfall, Fahrer wohlauf, aber wertvolle Zeit ist für den Asturier verloren gegangen.

Auf dem Indianapolis Motor Speedway wird in diesen Tagen trainiert: Seit Mittwoch läuft das freie Training zur 104. Ausgabe des legendären Indy 500, am Samstag und Sonntag (15./16. August) findet die Qualifikation statt, am 23. August das Rennen.

Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat nach einem soliden Beginn am ersten Tag (Fünftschnellster) einen Rückschlag erlitten: 45 Minuten vor Schluss des freien Trainings (von sechseinhalb Stunden Dauer!) leistete sich der 32fache GP-Sieger einen Anfängerfehler – er liess seinen Wagen in den Turbulenzen mitten in einer ganzen Gruppe von Rennwagen zu weit in den Betonstreifen des Scheitelpunkts von Kurve 4 tragen, verlor die Kontrolle über den Dallara-Chevy und prallte in spitzem Winkel in die äussere Mauer.

Der Wagen drehte sich nach dem ersten Aufprall um 180 Grad und rutschte rückwärts in die Boxengasse. Es gehört zu den Sicherheitsvorkehrungen in Indy, dass sich Alonso im Pistenkrankenhaus untersuchen lassen musst, der Asturier ist unversehrt.

Fernando später: «Wenn du hier den Wagen aus der Kontrolle verlierst, dann geht alles ratz-fatz. Wir werden daraus lernen. Morgen nehmen wir einen neuen Anlauf.»



Alonso beendete den Tag als Sechstschnellster.



Gemäss Reglement wird am Freitag, 14. August, mit erhöhtem Ladedruck gefahren (1,5 bar statt 1,3 wie im Rennen). Die Fahrer werden keine Dauerläufe im Hinblick aufs Rennen üben, sondern kurze Quali-Einsätze.



Schnellster Mann bislang ist der fünffache IndyCar-Meister Scott Dixon, der das 500 im Jahre 2008 gewonnen hat. Der Neuseeländer liegt knapp vor Takuma Sato (Indy-Sieger 2017) und Marco Andretti, Enkel der Rennlegende Mario Andretti.