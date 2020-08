«Ausgeraubt und verwüstet»: Gaslys Haus ausgeräumt

Schreckmoment für Üierre Gasly: Nach der Rückkehr vom Spanien-GP stellte der Franzose fest, dass sein Haus ausgeräumt wurde.

Drei Wochen war Pierre Gasly unterwegs, fuhr mit dem Formel-1-Rennstall AlphaTauri zweimal in Silverstone und am vergangenen Sonntag in Barcelona.

Nach dem Triple Header der Motorsport-Königsklasse freute sich der Franzose auf ein paar freie Tage in der Normandie. Doch die wurden Gasly nun ordentlich versaut, denn Einbrecher haben die Zeit genutzt, um das Haus des 24-Jährigen auszuräumen.

Er fand es «ausgeraubt und verwüstet» vor, wie er in den sozialen Medien verriet. Demnach erbeuteten die Täter Rennhelme, Kleidung, gravierte Uhren und weiteren Schmuck.

Gasly rief dazu auf, ihm Informationen zukommen zu lassen, sollten sich Zeugen der Tat finden. «Einige Leute sind wirklich wertlos, respektlos und verachtenswert», schrieb er.

Kleiner Trost: Beim Rennen in Barcelona fuhr er als Neunter mal wieder in die Punkte.

Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, DNF



WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen



1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken



1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüftung