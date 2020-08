Toto Wolff (Mercedes): «Hamilton lag goldrichtig»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff war nach dem Spanien-GP voll des Lobes für seinen Schützling und Rennsieger Lewis Hamilton, der bei der Reifenwahl zum Schluss den richtigen Riecher hatte.

Lewis Hamilton war der 88. GP-Sieg auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nicht zu nehmen. Der Polesetter zeigte von der ersten bis zur letzten Runde ein kontrolliertes Rennen, das er mit einem Vorsprung von mehr als 24 Sekunden auf den zweitplatzierten Max Verstappen für sich entschied. Sein Teamkollege Valtteri Bottas, der mit dem WM-Leader aus der ersten Reihe hatte starten dürfen, musste sich nach einem schwachen Start und einer folgenschweren Strategie-Entscheidung mit dem dritten Platz begnügen.

«Valtteri hatte leider einen schwierigen Start und verlor einige Plätze. Das war schade, denn er hatte die Pace, um auf den zweiten Platz zu fahren», kommentierte Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff hinterher. «Die Soft-Reifen waren nicht die beste Mischung, um Verstappen am Ende anzugreifen. Jetzt müssen wir herausfinden, warum das so war», fügte er gewohnt offen an.

Gute Noten gab es hingegen für Hamilton. Der Wiener schwärmte: «Lewis ist heute in einer eigenen Liga gefahren. Er kontrollierte das Rennen und hat eine fantastische Leistung abgeliefert. Er drehte den Motor etwas ab, um ihn für kommende Rennen zu schonen, die vielleicht schwieriger ausfallen werden. Das Speziellste für mich war, dass wir am Ende bereit waren, ihm weiche Reifen zu geben. Denn das war die logische Wahl. Aber er sagte, er will die Medium-Reifen. Damit lag er goldrichtig.»

Auch die Mercedes-Teammitglieder hinter den Kulissen bekamen ein Lob vom Chef: «Was mich so glücklich macht, ist dass wir nach einem schwierigen Wochenende in Silverstone auf heisser Piste in der Lage waren, uns zu erholen. Wir haben die richtigen Schlüsse gezogen und konnten unter den gleichen Bedingungen gewinnen. Das geht auf die Arbeit aller Ingenieure zurück. Es zeigt, wie stark das Team ist.»

«Ich freue mich sehr für die ganze Mannschaft. Wir haben die Schwierigkeiten von Silverstone verstanden und uns mit einem starken Setup und fantastischem Reifenmanagement zurückgemeldet», betonte Wolff, der sich brav bei allen Beteiligten bedankte. «Aber alles in allem haben wir uns mit den Plätzen 1 und 3 sowie dem Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde stark zurückgemeldet und ein beinahe perfektes Ergebnis erzielt», freute er sich.

Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, DNF

WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

7. Stroll 40

6. Albon 40

5. Norris 39

8. Pérez 32

11. Sainz 23

9. Ricciardo 20

13. Vettel 16

10. Ocon 16

12. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

20. Latifi 0

19. Russell 0

21. Grosjean 0

Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

5. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

3. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüftung