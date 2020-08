Kimi Räikkönen: Im Formel-1-Auto zweimal um die Welt

Große Erfolge wird Kimi Räikkönen in dieser Saison mit Alfa Romeo nicht mehr einfahren, das dürfte sicher sein. Dafür knackt der Finne einige Formel-1-Bestmarken.

Sportlich spielt Kimi Räikkönen in dieser Saison keine große Rolle mehr. Der Finne ist im Alfa Romeo chancenlos, konnte 2020 noch keinen einzigen Punkt holen. Zuletzt beim Spanien-GP wurde er 14.

«Leider ist das Endergebnis etwas enttäuschend, da ich der Meinung war, wir hätten etwas mehr holen können. Alles in allem denke ich, dass wir dieses Wochenende ein bisschen besser waren: Wir müssen immer wieder neue Dinge ausprobieren, um die Leistung unseres Autos zu maximieren und mehr Geschwindigkeit zu finden. Wir müssen uns in dieser Richtung weiter verbessern», sagte der Iceman.

Immerhin schnappt er sich mit seinen 40 Jahren einen Rekord nach dem anderen. In Barcelona holte sich der Finne die Bestmarke für die meistgefahrenen Kilometer in der Königsklasse des Motorsports.

Nach Angaben seines Teams Alfa Romeo übertraf er in der 37. von 66 Runden den Rekord seines einstigen Teamkollegen Fernando Alonso von 83.846 Kilometern. Aktuell steht er bei 83.978 Rennkilometer.

Raikkönens gefahrene Distanz in Formel-1-Rennen entspricht bei einem Umfang von rund 40.000 Kilometern des Äquators

umgerechnet zwei Erdumrundungen.

Bereits in der Vorwoche hatte der Routinier dem siebenmaligen Weltmeister Michael Schumacher (16.845 Runden) den Rekord für die meistgefahrenen Runden.

Der nächste Rekord wartet schon: In Barcelona bestritt er sein 319. Karriererennen. Die Bestmarke hält Rubens Barrichello mit 322 Rennen. Im Vorjahr hatte Kimi übrigens in seiner typischen Art verraten, was ihm die Rekord bedeuten: «Das gibt mir gar nichts.»

Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, DNF



WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen



1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken



1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüftung