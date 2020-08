Sergio Pérez und Lance Stroll: Lob von Ross Brawn

Die Racing-Point-Piloten Lance Stroll und Sergio Pérez eroberten in Barcelona die Plätze 4 und 5 hinter den Podeststürmern. Für die starke Performance erntete das Duo viel Lob von den Experten.

22 frische WM-Zähler und den dritten WM-Rang hinter Mercedes und Red Bull Racing durfte das Racing Point Team in Spanien bejubeln, nachdem Sergio «Checo» Pérez und Lance Stroll auf den Plätzen 4 und 5 ins Ziel gekommen waren. Die beiden Teamkollegen tauschten noch die Plätze, denn der Mexikaner, der nach seiner Corona-Zwangspause wieder mitmischen durfte, hatte im Rennen eine 5-sec-Zeitstrafe kassiert. Diese gab es, weil er dem überrundenden Leader Lewis Hamilton zu spät aus dem Weg ging.

Die Strafe bezeichnete Pérez hinterher als sehr hart und unfair, doch der frühere GP-Pilot Nico Rosberg, der als Experte für Sky Sports vor Ort war, verteidigt die Entscheidung der Regelhüter. «Es ist ziemlich einfach, wenn er sagt, er wurde in der zehnten Kurve darüber informiert, dass Lewis im Anmarsch ist, dann hat er drei Kurven Zeit, um ihn durchzulassen. Doch er liess sich fünf oder sechs Kurven Zeit, deshalb denke ich, dass es fair war, ihn mit diesen fünf Sekunden zu bestrafen.»

Trösten durfte sich der Rennfahrer aus Guadalajara mit dem dicken Lob, das er für seine Performance von Formel-1-Sportchef Ross Brawn kassiert hat: «Racing Point konnte es kaum erwarten, Checo wieder im Auto zu sehen, denn er war in Top-Form, bevor er wegen seines positiven Covid-19-Tests zwei Rennen verpasst hat. Gleich nach der Rückkehr schlug er ein beachtliches Tempo an.»

«Es liegt auf der Hand, dass er realisiert hat, wie sehr ihm das Rennfahren fehlte, ich denke, es traf ihn schwer, dass er die beiden Rennen verpasst hat. Aber er hat nicht aufgegeben und sich in starker Form zurückgemeldet, er hat das Beste aus seinem überaus starken Auto gemacht», lobt der Brite in seiner Rennanalyse. «Er hat den Ruf, sehr stark im Rennen und beim Reifenmanagement zu sein und das hat er einmal mehr bewiesen, denn er hat eine 1-Stopp-Strategie umgesetzt.»

Nette Worte gibt es auch für Pérez’ Teamkollegen Stroll. «Er hat eine überzeugende Performance geliefert», erklärt Brawn. «Sein Überholmanöver an Bottas zu Beginn des Rennens war kühn und er hatte den Speed, um am Ende die Lücke zu Pérez so weit zu schliessen, dass er von der Strafe von Pérez profitieren und eine Position gewinnen konnte», erklärt Brawn.

Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, DNF

WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung