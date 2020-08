Alex Zanardi auf dem Weg zur Besserung

Vor genau zwei Monaten prallte Alex Zanardi auf seinem Handbike mit einem Lastwagen zusammen und verletzte sich dabei schwer. Der frühere GP-Pilot befindet sich nach einer vierten Operation auf dem Weg zur Besserung.

Es waren schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen, die sich Alex Zanardi vor zwei Monaten während eines Handbike-Rennens in Italien zugezogen hatte. Der 53-Jährige kam zunächst ins Krankenhaus Santa Maria alle Scotte in Sienna, wo er drei Mal operiert wurde. Nachdem er Anzeichen der Besserung gezeigt hatte, wurde er am 21. Juli in ein Rehabilitationszentrum an der Costa Masnaga verlegt.

Doch Zanardis Zustand verschlechterte sich kurz nach der Verlegung, weshalb er zwei Tage später erneut ins Krankenhaus musste, diesmal kam er in die Intensivstation des Krankenhauses San Raffaele. Prof. Pietro Mortini, Leiter der dortigen Neurochirurgie-Abteilung, operierte den früheren GP-Star erneut, weil es zu späten Komplikationen wegen des Schädel-Hirn-Traumas kam, das er sich zugezogen hatte.

Danach wurde es für eine Weile ruhig um Zanardi, dessen Zustand sich zuletzt aber wieder deutlich verbessert hat, wie das Krankenhaus in einer neuerlichen Mitteilung bestätigt. Die Intensivstation hat der Italiener verlassen, derzeit wird er in der Abteilung für Neuroreanimation in halb-intensiver Pflege unter der Leitung von Prof. Luigi Beretta behandelt, heisst es weiter.

Der zweifache IndyCar-Champion und mehrfache Paralympic-Medaillengewinner hatte sich im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung in der Nähe von Siena verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der SP146. Gemäss Zeugenaussagen habe der Athlet die Kontrolle verloren und sich überschlagen. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er auf einen Lastwagen prallte.