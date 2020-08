Sport1: AvD Motorsport Magazin mit Nico Hülkenberg

Auf Sport1 kommen die Racing-Fans beim «AvD Motorsport Magazin» am Sonntagabend auf ihre Kosten. Formel-1-Star Nico Hülkenberg meldet sich zu Wort und DTM-Fahrer Mike Rockenfeller ist zu Besuch im Studio.

Nico Hülkenberg durfte sich bei seinem Kurz-Comeback in Silverstone nicht nur über eine Menge netter Schlagzeilen freuen. Auch von seinen GP-Kollegen und vielen Teamchefs gab es viel Lob für den Rückkehrer, der mit seiner Leistung überzeugen konnte.

So erklärte etwa Red Bull Racing-Star Max Verstappen: «Ich hoffe, dass er in die Startaufstellung zurückkehren wird, denn er hat sich definitiv einen Platz in der Formel 1 verdient.» Im ersten Rennen schlug zwar das Technik-Pech zu, sodass Hülkenberg gar nicht erst starten konnte. Beim zweiten Einsatz eroberte er erst den dritten Startplatz und kam schliesslich als Siebter ins Ziel.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff lobte den Deutschen dafür. «Er kam hierher, hatte keine Zeit, sich vorzubereiten, und schaffte es dennoch, im zweiten Qualifying den dritten Platz zu erobern. Das freut mich ganz besonders für ihn, denn das ist wirklich eine beachtliche Leistung», erklärte der Wiener.

Der Emmericher bestätige seinerseits, dass er verschiedene Gespräche über seine Zukunft führe. In der neuesten Ausgabe des «AvD Motorsport Magazins» wird der 33-Jährige am Sonntagabend live ab 21.45 Uhr auf Sport1 erzählen, wie es nun mit ihm weitergeht.

Während Hülkenberg live zugeschaltet wird, geht DTM-Star Mike Rockenfeller einen Schritt weiter. Zusammen mit Formel-1-Kommentator Heiko Wasser ist er im Studio bei Moderatorin Ruth Hofmann zu Gast. Denn neben der Formel 1 stehen auch die Zukunft der DTM und die aufstrebende Formel E im Fokus der rund zweistündigen Sendung.

Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, DNF

WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung