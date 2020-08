Valtteri Bottas im Spanien-GP: Schwächen offenbart

Das Formel-1-Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya beendete Valtteri Bottas zwar auf dem Podest. Dennoch offenbarte der Mercedes-Pilot im GP seine Schwächen, betont sein Vorgänger Nico Rosberg.

Als Formel-1-Experte für die englischen Kollegen von Sky Sports F1 durfte Nico Rosberg in Spanien das Rennwochenende begleiten und seinen früheren Rivalen bei der Arbeit zuschauen. Während er für seinen ehemaligen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton voll es Lobes war, gab es für seinen Nachfolger Valtteri Bottas einige Kritik.

«Das war eine Meisterleistung von Hamilton, alles war perfekt – der Start, das Reifenmanagement und sein phänomenaler Speed. Das war wirklich beeindruckend», lobte der Weltmeister von 2016 den WM-Leader und Titelverteidiger. Mit Blick auf den schwachen Start von Valtteri Bottas, der schon auf den ersten Metern zurückfiel, erklärte er hingegen: «Valtteri wird sehr enttäuscht darüber sein.»

Denn der Finne hatte neben Hamilton aus der ersten Startreihe ins Rennen gehen dürfen, kam aber schlechter weg als seine unmittelbaren Gegner Max Verstappen und Lance Stroll, hinter die er zurückfiel. Schliesslich kreuzte er die Ziellinie schliesslich als Dritter hinter Red Bull Racing-Star Max Verstappen, der hinter ihm ins sechste Kräftemessen der Saison gestartet war.

«Wir konnten diesmal wirklich jede seiner Schwächen sehen», seufzte Rosberg. Vor allem in den Rad-an-Rad-Duellen offenbarten sich die Defizite, analysierte der Deutsche: «Es fehlte ihm einfach ein bisschen an Aggressivität beim Start, deshalb fiel er auch hinter Stroll zurück. Er liess die Tür auf der Innenseite offen und Stroll zog gleich vorbei.» Auch beim Renntempo seien die Schwächen offensichtlich geworden.

Beim Interview nach dem Zieleinlauf habe Bottas einen resignierten Eindruck hinterlassen, so Rosberg. «Seine Körpersprache war deutlich. Er spürt, dass ihm die Titelchance einmal mehr entgleitet. Lewis hat wieder einmal diesen unglaublichen Schwung und Valtteri muss einfach einen Weg finden, diesen mit einem Knall und einer Reihe von guten Ergebnissen zu beenden.»

Aus eigener Erfahrung weiss der 35-Jährige: «Es ist immer hart, mit Lewis um den WM-Titel zu kämpfen.» Dennoch ist noch nichts verloren, betonte er: «Valtteri hat ein tolles Auto, so dass es nicht viel braucht, um wieder zurückzuschlagen. Wenn er es beim nächsten Rennen auf die Pole-Position stellt, ist er wieder in einer grossartigen mentalen Verfassung . Es ist also okay für Valtteri, er muss nur weiterkämpfen.»

Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, DNF

WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung