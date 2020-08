Lewis Hamilton: «Das habe ich mir hart erkämpft»

Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton schwelgt in Erinnerungen und lässt die Öffentlichkeit daran teilhaben. Der Mercedes-Star spricht über seine Familie und ermutigt seine Fans, ihre Träume zu verwirklichen.

Sechs Titel, 88 GP-Siege und kein Ende: Lewis Hamilton feierte in den letzten Jahren einen Erfolg nach dem anderen, der 35-Jährige aus Stevenage ist auf dem besten Weg, seine siebte WM-Krone zu erobern, womit er mit Rekord-Weltmeister Michael Schumacher gleichzieht. Auch dessen Bestmarke von 91 GP-Siegen wird der Mercedes-Star aller Voraussicht nach in diesem Jahr knacken können.

Einige Hamilton-Kritiker monieren, dass er auch seit Jahren im überlegenen Mercedes sitzt. Doch auch sie können nicht von der Hand weisen, dass der Ausnahmekönner sich diesen Platz hart erkämpft hat. An die frühe Zeit seiner Rennfahrer-Karriere erinnert sich auch Hamilton immer wieder – zuletzt anhand eines Fotos, das er in den sozialen Medien veröffentlichte.

Es zeigt den jungen Lewis zu Kart-Zeiten mit seiner Familie, und der GP-Star schreibt dazu: «Dieses Foto erfüllt mich mit so viel Freude. Das bin ich als 15-Jähriger, als ich in Italien in der Europa- und Weltmeisterschaft im Kart antrat. So viele von euch sehen den heutigen Erfolg, ohne vielleicht zu wissen, wie ich dazu kam.»

Und der Brite betont, dass er viel Unterstützung von seiner Familie bekam: «Der stolze schwarze Mann auf der linken Seite, mein Vater, hatte vier Jobs, um meine Rennfahrer-Karriere zu Beginn zu finanzieren. Wir hatten nicht immer das beste Material, aber wir traten als Familie an. Meine beiden wunderschönen Mütter sind auch auf dem Bild, sie haben in harten Zeiten für unserem Zusammenhalt gesorgt. Denn hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke, schöne Frau. Nun bei mir waren es sogar zwei.»

«Der kleine Kerl, mein unglaublicher Bruder (Nicolas, Anm.), hat mich inspiriert und er inspiriert heute so viele Leute. Ihr seht, wir haben nie aufgegeben, ganz egal, was uns für Herausforderungen erwartet haben. Wir haben uns das Recht verdient, für unser Land zu kämpfen, auch wenn es einige nicht erlauben wollten», fährt Hamilton fort.

Und der Dauersieger ermutigt seine Fans, ihre eigenen Träume zu verwirklichen:. «Heute fahre ich für das beste Team der Welt, diesen Platz habe ich mir hart erkämpft. Und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke, wo ich herkomme und für wen und was ich kämpfe. Ich will euch alle ermutigen, eure Träume zu verwirklichen, bleibt euch treu und verändert euch für niemanden, nehmt ein Nein nicht einfach hin und gebt nicht auf, denn ihr seid unglaublich und stärker als ihr glaubt.»

Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, DNF

WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung