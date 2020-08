Flavio Briatore (70) ist Corona-positiv: Krankenhaus!

Flavio Briatore liegt in Mailand im Spital: Der Weltmeistermacher von Schumacher und Alonso ist an Corona erkrankt. Sein Zustand wird als ernst, aber nicht als lebensbedrohlich beschrieben.

Die Webpage der Wochenzeitschrift L’Espresso hatte es als erste verkündet, danach hat sich die Nachricht in Italien schnell verbreitet: Der Unternehmer Flavio Briatore befindet sich im Mailänder San Raffaele-Krankenhaus – der 70jährige Erfolgsmanager ist an Corona erkrankt. Sein Zustand wird als ernst beschrieben, aber sein Leben scheint nicht in Gefahr zu sein; Briatore befindet sich nicht auf der Intensivstation. Gemäss L’Espresso musste sich der Weltmeistermacher von Michael Schumacher und Fernando Alonso am 24. August einliefern lassen.

Von einer Covid-19-Erkrankung hatte zuvor niemand gewusst. Der feurige Briatore war lediglich durch eine Reihe wütender Äusserungen über die Regierung und den Bürgermeister von Arzachena auf Sardinien aufgefallen. Hintergrund: Discotheken-Schliessungen wegen Corona, davon auch betroffen der berühmte Billionaire-Klub Briatores in Porto Cervo.

Im Klub kam es offenbar zu 60 Ansteckungen des Personals. Briatore selber nahm vor kurzem an einem Benefiz-Fussballspiel teil, einschliesslich des Trainers von Bologna, Sinisa Mihailovic, der ebenfalls positiv auf Corona getestet worden ist. Ob sich Briatore dort mit SARS-CoV-2 angesteckt hat, ist nicht bekannt.

Briatore schimpfte auf Facebook nach den Klub-Schliessungen: «Mein Herz weint ob einer geschlachteten Wirtschaft durch Leute, die in ihrem ganzen Leben noch nie etwas getan haben.»

Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Elektrik)





WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung