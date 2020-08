Formel 1: Der Belgien-GP im Fernsehen

Die Formel 1 fährt am Wochenende in Spa

Am kommenden Wochenende geht es in der Formel 1 mit dem Belgien-GP weiter. Wir haben die Fernseh-Zeiten zusammengestellt.

Nach einer rund zweiwöchigen Pause geht es in der Formel 1 am kommenden Wochenende mit dem Belgien-GP in Spa weiter. Die Ausgangslage: Lewis Hamilton liegt vor dem siebten Saisonrennen mit 132 Punkten an der Spitze der Gesamtwertung.

In Lauerstellung hinter dem Mercedes-Superstar: Max Verstappen (Red Bull Racing) mit 95 Zählern sowie Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas (89). Bis zum Vierten Charles Leclerc (45) klafft dann bereits eine ziemliche Lücke.

Damit Sie keine Session verpassen, haben wir die Übertragungszeiten zusammengestellt.

Belgien-GP 2020 im Fernsehen

Freitag, 28. August

7.00: Sky Sport 1 – Silverstone-GP Wiederholung

9.00: Sky Sport 1 – Barcelona-GP Wiederholung

10.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

11.00–12.30: 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.00–16.30: 2. Freies Training



Samstag, 29. August

0.00: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

1.30: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

6.40: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

8.10: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 30. August

2.30: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

3.30: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

6.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

14.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.55: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Belgien-GP Wiederholung