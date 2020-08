Alex Albon: 6 geheime Seiten des Thai-Briten

​Der Thai-Brite Alex Albon spricht über wenig bekannte Seiten eines GP-Piloten – über fürchterliche Erlebnisse auf dem Golfplatz mit seiner Freundin, übers Kochen und Möbel-Zusammensetzen.

Den meisten Formel-1-Fans ist das Grundlegende bekannt: Alexander Albon, 24 Jahre jung, GP-Pilot von Red Bull Racing. Der in London geborene Albon ist derzeit WM-Sechster und hat starke Rennen gezeigt, in der Quali auf eine schnelle Runde muss der thailändisch-britische Doppelbürger noch zulegen.

Es gibt neben dem Rennfahrer Albon auch den Privatmann Albon, über den weniger bekannt ist. So weiss kaum jemand, dass er mit der 20jährigen Chinesin Lily Muni He liiert ist, einer Profi-Golferin, die heute in Amerika lebt. Naheliegende Frage: Wie steht es um die Golfkenntnisse von Albon? Alex erklärt auf der Webpage von Red Bull Racing: «Ich spiele fürchterlich! Als ich das letzte Mal antrat, habe ich dreizehn Bälle verloren. Lily sagt, sie kann mich nicht trainieren, weil ich untrainierbar sei. Es geht hier nicht um Feinschliff am Schwung oder so, es ist mehr ein Fall von: ‚Was zur Hölle machst du da?’ Auf der anderen Seite ist sie auch kein guter Fahrer, wie ich bei einem Ausflug im Golf-Buggy erlebt habe.»

Im Corona-Lockdown hat sich Albon am Keyboard versucht. Wie ist das weitergegangen? «Ich finde es wirklich cool, wenn jemand spielen kann, aber nach einer Woche habe ich das Keyboard zur Seite gelegt. Es ist so schwierig! Ich kann inzwischen Noten lesen, aber bis ich ein C erkannt habe und dazu den richtigen Anschlag finde, dauert es ewig.»

Ebenfalls kaum bekannt: Alex Albon ist ein begabter Heimwerker. Bevor er ein Apartment in Monaco bezog, war er ein wahrer Virtuose mit Ikea-Möbeln. «Ich würde nicht behaupten, dass ich es gerne mache, aber ich kann es. Ich weiss nicht, was in diese Männer gefahren ist, die das Gefühl haben, solche Möbel ohne Anleitung bauen zu wollen. Sie sind zum Scheitern verurteilt. Ein wahrer Mann weiss, wann er Unterstützung braucht. Ich folge dem Beipackzettel, und meistens komme ich ohne Fehler ans Ziel.»



Von Möbeln ist es nicht weit zur Küche. Alex Albon lacht: «Ich liebe es zu kochen, vor allem die italienische Küche. Ich bin auch ein grosser Fan von Star-Koch Gordon Ramsey, und er folgt mir swogar auf Instagram, weil er eine Schwäche für Autos hat.»



Alex ist ein Vielschläfer. «Mein Vater lebt derzeit in Malaysia und steht in der Regel um vier Uhr früh auf, um mich fahren zu sehen. Ich würde das nicht tun. Es gibt wenig, das mich aus dem Bett bringt. Als Kind habe ich mich höchstens aufgerappelt, um mir den Australien-GP anzugucken.»



Ein cooles Gerät, das sich Albon für zuhause wünscht: «Einen ferngesteuerten Mini-Transporter für Taschentücher vielleicht. Ich leide an Heuschnupfen, und wenn der zuschlägt, weiss ich nicht, wie oft ich in die Küche gehe, um Nachschub an Taschentüchern zu holen.»





Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Elektrik)





WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung