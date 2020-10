Brundle: «Wir alle vermissen die V8- und V10-Motoren»

GP-Veteran Martin Brundle betont Angesichts des Formel-1-Rückzugs von Honda, wie wichtig die Motorenzukunft der Formel 1 ist. «Wir brauchen einen Motor, der zur Unterhaltung beiträgt und begeistert», fordert er.

Die Ankündigung von Honda, der Königsklasse nach dem nächsten Jahr den Rücken zu kehren, bedauern viele GP-Fans und Fahrerlager-Experten gleichermassen. Auch der frühere Formel-1-Pilot und heutige TV-Experte Martin Brundle gehört zu dieser Gruppe. Allerdings kann er dem Rückzug der Japaner zumindest einen positiven Aspekt abgewinnen, wie er auf «Skysports.com» erläutert.

«Es gibt eigentlich nichts Gutes an den Nachrichten von Honda, ausser die Tatsache, dass der Rückzug die Aufmerksamkeit auf den neuen Motor lenkt. Er zeigt, wie wichtig es ist, es nächstes Mal richtig hinzubekommen», erklärt der Brite, der kein Fan der 1,6-Liter-V6-Turbohybride ist, die derzeit in der Formel 1 zum Einsatz kommen.

«Ich habe immer wieder gesagt, dass ich das Gefühl nicht los werde, dass die Einführung der V6-Hybridmotoren ein Fehler war. Denn sie sind zu schwer, zu teuer und zu komplex. Derzeit arbeitet die Formel 1 an der neuen Motorenformel für die Zeit ab 2026 und mit der Honda-News dürfte die Bedeutung des neuen Motors stark zugenommen haben», ist sich Brundle sicher.

«Es ist kaum vorstellbar, dass ein anderer Hersteller jetzt mit einem superteuren Hybrid-Motor einsteigen will», stellt der 61-Jährige klar. «Es geht also darum, was die Formel 1 als nächstes tut, um eine aufregende Antriebseinheit für die Fans zu schaffen.»

«Wir alle vermissen die V8- und V10-Motoren, und Mick Schumacher, der Michaels Auto aus dem Jahr 2004 in Mugello fuhr, erinnerte uns erst kürzlich daran, wie eindrucksvoll und aufregend die Motoren dieser Ära waren. Für mich ist die Formel 1 in erster Linie Unterhaltung, und wir brauchen einen Motor, der zur Unterhaltung beiträgt und begeistert», fügt Brundle an.