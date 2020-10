Ferrari über Mick Schumacher & Co.: Schönes Problem

​Ferrari hat drei Formel-1-reife Junioren, aber für sie nur zwei Plätze im GP-Feld 2021. Laurent Mekies, Leiter der Ferrari-Fahrerakademie, bleibt gelassen: «Für Ferrari ist das doch ein schönes Problem.»

Wie geht drei durch zwei? Ferrari hat mit Mick Schumacher, Callum Ilott und Robert Shwartzman drei Formel-2-Fahrer, die alle reif sind für den Schritt in die Königsklasse. Aber realistisch wird Ferrari höchstens zwei der drei 21-Jährigen im Formel-1-Feld 2021 unterbringen können, einen sicher bei Alfa Romeo, einen wahrscheinlich bei Haas.

Die jüngste Tendenz: Mick Schumacher, derzeit Tabellenführer in der Formel 2, wird 2021 in einem Alfa Romeo Grands Prix fahren, wenn alles klappt, an der Seite von Kimi Räikkönen. Callum Ilott, derzeit hinter Schumacher Meisterschaftszweiter, soll bei Haas untergebracht werden, als Stallgefährte von Sergio Pérez. Robert Shwartzman würde eine zweite Saison in der Formel 2 zeigen, um dann 2022 in den GP-Sport vorzudringen.

Für den Franzosen Laurent Mekies, Ferrari-Sportchef und Leiter der Fahrerakademie der Italiener, ist drei in zwei «ein schönes Problem, das macht uns gewiss keine Kopfschmerzen. Es war genau der Plan, unsere jungen Fahrer so vorzubereiten, dass sie früher oder später Formel-1-reif sind. Alle machen derzeit einen sehr guten Job. Mick und Callum haben seit 2019 markante Fortschritte gezeigt. Und Robert agiert in seinem ersten Formel-2-Jahr meist auf Augenhöhe mit ihnen. Unsere weiteren Junioren Marcus Armstrong und Giuliano Alesi haben etwas mehr Mühe.»

«So viele vielversprechende junge Fahrer zu haben, das macht uns glücklich und gibt uns Stabilität. Wir haben für die Zukunft sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Genau dazu ist die Fahrerakademie gegründet worden.»



«Natürlich wissen wir, dass es nicht möglich sein wird, drei Fahrer gleichzeitig in die Formel 1 zu bringen. Aber wir haben genügend Werkzeuge, um sie weiter auszubilden, sei dies in der Formel 2 oder in der Rolle eines Testpiloten für die Formel 1.»



Schumacher, Ilott und Shwartzman haben in Fiorano getestet und sich dabei sehr gut gemacht. Mick und Callum werden am 9. Oktober das erste freie Training zum Eifel-GP auf dem Nürburgring fahren, Shwartzman erhält dieses Chance im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi.





