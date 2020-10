Honda: Neuer Motor für 2021 – trotz Ausstiegs!

​Honda-Präsident Takahiro Hachigo hat am 2. September bestätigt: Der japanische Hersteller verlässt Ende 2021 die Formel-1-Bühne. Dennoch wird für Red Bull Racing und AlphaTauri ein neuer Motor gebaut.

Honda zieht sich Ende 2021 aus der Formel 1 zurück. Firmenchef Takahiro Hachigo begründet dies mit dem Umdenken im Konzern: «Wir wollen das Ziel erreichen, dass zwei Drittel unserer 2030 verkauften Fahrzeug elektrisch betrieben werden. Wir werden die durch den Formel-1-Ausstieg frei werdenden Mittel dafür einsetzen, die Entwicklung umweltfreundlicher Technik voranzutreiben.»

Allerdings wird Honda in der Königsklasse bis Ende 2021 nicht vom Gas gehen, ganz im Gegenteil. Denn Hachigo bestätigt auch: «Wir haben in dieser Saison noch sieben Rennen zu fahren. Und wir haben die komplette Saison 2021 vor uns. Wir setzen alles daran, weitere Rennen zu gewinnen. Für 2021 werden wir einen neuen Motor bauen, so dass wir an der Seite von Red Bull Racing Rennen gewinnen können. Unser Ziel bleibt das Gleiche – wir wollen gemeinsam Weltmeister werden.»

Die Japaner hatten sich Hoffnungen gemacht, die Dominanz von Mercedes schon 2020 zu beenden. Das ist nicht passiert. Honda hat zwar zwei Rennen für sich entscheiden können (mit Max Verstappen und Red Bull Racing in Silverstone sowie mit Pierre Gasly und AlphaTauri in Monza), doch Mercedes hatte im Winter beim Motor erneut markant zugelegt; zudem laufen die Antriebseinheiten von Mercedes standfester als jene von Honda.

Takahiro Hachigo zieht Zwischenbilanz: «In den ersten drei Jahren nach unserer Rückkehr in die Formel 1 hatten wir grosse Schwierigkeiten. Aber die haben wir überwunden. Inzwischen konnten wir fünf Rennen gewinnen. Darauf können wir stolz sein. Wir werden 2021 unser Bestes geben und hoffen, wir dürfen dabei auf die Unterstützung der Fans zählen.»





