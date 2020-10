Pierre Gasly über Honda-Abschied: «Ich bin traurig»

​Monza-Sieger Pierre Gasly bedauert, dass sich Honda Ende 2021 aus der Formel 1 verabschieden wird. Der derzeitige WM-Zehnte aus Frankreich sagt: «Wir haben so viel zusammen erarbeitet, ich bin traurig.»

Es war die Hammermeldung des 2. Oktober: Honda hat bestätigt, dass Ende 2021 Schluss ist mit Formel 1. Honda konnte die gewaltigen Kosten für die Formel 1 nicht mehr rechtfertigen. Aber das ist für den Honda-Präsidenten Takahiro Hachigo nicht der grösste Grund, die Bühne der Königsklasse zu verlassen: «Die Autoindustrie steht vor gewaltigen Herausforderungen. Wir wollen unsere Ressourcen dafür verwenden, uns auf kommende Antriebssysteme zu konzentrieren. Wir möchten uns bei Red Bull Racing und AlphaTauri bedanken, dass sie uns geholfen haben, den Traum zu verwirklichen und in der Formel 1 wieder Rennen zu gewinnen.»

Einen Traum, den Honda mit Pierre Gasly teilte: Der 24jährige Franzose gewann im AlphaTauri-Honda sensationell den turbulenten Grossen Preis von Italien in Monza. Der derzeitige WM-Zehnte sagt: «Ich bin traurig, dass Honda geht. Wir haben so viel zusammen erarbeitet. Honda hat in meiner Karriere eine wichtige Rolle gespielt, auch damals in Japan, in der Super Formula.»

«Ich fand es immer grossartig, mit den Honda-Leuten zu arbeiten. Mein einziger Trost besteht darin, dass wir noch bis Ende 2021 Zeit haben, um zu zeigen, was wir alles können.»



Was erwartet Gasly fürs GP-Wochenende in der Eifel? Der Red Bull-Fahrer antwortet: «Mein letztes Rennen dort bin ich in der Formel Renault 3.5 gefahren, damals wurde ich in der Meisterschaft hinter Carlos Sainz Zweiter. Ich fahre gerne auf dem Nürburgring, weil die verschiedenen Kurven Finesse verlangen.»



«Schon die erste Anbremszone nach Start und Ziel ist tückisch, weil die Passage leicht bergab führt. Es ist nicht einfach, eine fehlerfreie Runde hinzubekommen, aber mir gefällt diese Mischung von langsamen und mittelschnellen Kurven. Ich mag technische Rennstrecken sowieso.»



«Das Wetter wird eine Hauptrolle spielen. Generell habe ich mit nass und kalt kein Problem, aber das Aufwärmen der Reifen wird knifflig. Von mir aus darf es ruhig regnen, weil ich mich auf nasser Bahn sehr wohl fühle, und weil wir nach meinem Geschmack viel öfter ein Regenrennen haben dürften. Die Tatsache, dass die Formel 1 hier sieben Jahre lang nicht aufgetreten ist, macht die Abstimmungsarbeit für Fahrer und Techniker zu einem harten Stück Arbeit.»





