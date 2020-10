Eifel-GP im Fernsehen: Knifflige Aufgabe für Hamilton

Die Formel-1-Stars konnten am Trainingsfreitag wegen des schlechten Wetters nicht auf dem Nürburgring ausrücken. «Das macht das Wochenende definitiv zu einer grösseren Herausforderung», erklärt Lewis Hamilton.

Lange hofften die Formel-1-Piloten am gestrigen Trainingsfreitag, dass sich Regen und Nebel verziehen würden, sodass der Rettungshubschrauber im Notfall auch zum Krankenhaus fliegen könnte, doch die Wettergötter meinten es nicht gut mit den GP-Stars und ihren Mannschaften. Am Ende drehte sich kein einziges F1-Rad, die Strecke blieb den ganzen Tag gesperrt.

«Solche Tage sind enttäuschend, aber wir wären wahrscheinlich ohnehin nicht so viel gefahren, da uns nur eine beschränkte Anzahl Reifen zur Verfügung steht, und es danach aussieht, dass die Wetterbedingungen für den Rest des Wochenendes so bleiben werden», seufzte WM-Leader Lewis Hamilton. «Ich wäre gerne wenigstens eine Installationsrunde gefahren. Das war jedoch für alle gleich.»

Der sechsfache Weltmeister, der mit einem Sieg in der Eifel mit Rekord-Sieger Michael Schumacher gleichziehen würde, vertrieb sich die Zeit mit seinem vierbeinigen Freund Roscoe und Musik, verriet er weiter. Und er betonte, dass die verpasste Trainingszeit die Aufgabe für die WM-Teilnehmer erschwert. «Das macht das Wochenende definitiv zu einer grösseren Herausforderung und sorgt für mehr Spannung, besonders wenn es auch im Qualifying und Rennen nass bleibt. Darauf freue ich mich.»

Auch der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin mahnt: «Nachdem wir am Freitag nicht fahren konnten, wird der Samstag besonders arbeitsreich ausfallen. Andererseits ist dies eine ähnliche Herausforderung wie in ein paar Wochen, wenn wir in Imola ein zweitägiges Wochenende haben werden. Jetzt müssen wir in kurzer Zeit sehr viel über das Auto und die Reifen lernen und die Fahrer müssen sich auf eine Strecke einschiessen, auf der sie seit vielen Jahren nicht gefahren sind.»

Wer nicht verpassen will, wie Hamilton und seine Gegner mit der kurzen Vorbereitungszeit fürs Qualifying zurechtkommen und wie sie sich im Abschlusstraining schlagen, findet hier alle TV-Zeiten zum elften GP-Wochenende der Saison.

Eifel-GP im Fernsehen

Samstag, 10. Oktober

8.45: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

10.15: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

16.25: SRF2 – Aufzeichnung Qualifying

16.45: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 11. Oktober

5.00: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

6.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

11.30: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

12.30: RTL – Countdown zum Rennen

13.00: ORF 1 – F1-News

13.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

13.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

13.45: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

14.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

14.10: Rennstart

15.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

15.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.00: ORF 1 – Analyse

16.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

19.30: Sky Sport 1 – Eifel-GP Wiederholung