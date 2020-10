Formel 1: Drei neue Covid-19-Fälle in sieben Tagen

Nachdem die Formel 1 in den vorangegangenen beiden Wochen einen Anstieg bei den Corona-Fällen verbucht hatte, ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen wieder gesunken.

In der Zeit zwischen dem 2. und 8. Oktober wurden im Rahmen der Formel-1-WM 1635 Corona-Tests durchgeführt und in drei Fällen war das Ergebnis positiv. Das sind deutlich weniger Infizierte als in den Vorwochen, in denen die Formel 1 erst 7 und in der darauffolgenden Woche 10 positive Tests vermeldete.

Zwei der drei Covid-19-Erkrankungen, die in dieser Woche bestätigt wurden, betreffen das Mercedes-Werksteam, wie die Weltmeister bestätigt haben. Dabei handle es sich nicht um ein bekanntes Teammitglied, verrieten die WM-Leader, die mit verweis auf den Datenschutz und die ärztliche Schweigepflicht keine weiteren Angaben zu den Betroffenen machten. Ausserdem offenbarten sie, dass sich dem Protokoll entsprechend sechs Teammitglieder in Isolation begeben haben – obwohl bei vier Personen negative Testergebnisse vorliegen.

Man habe schnell auf die neuen Fälle reagiert, deshalb sei die Veranstaltung am Nürburgring nicht davon betroffen, beteuern die Formel-1-Verantwortlichen, die auch für die deutlich tiefere Gesamtzahl an durchgeführten Tests eine einleuchtende Erklärung liefern: Da weder die Formel 2 noch die Formel 3 im Rahmen der Königsklasse auf dem Nürburgring unterwegs ist, mussten auch weniger Leute von der FIA getestet werden.

Jeder Formel-1-WM-Teilnehmer, Medienschaffende und jeder weitere, der Zugang zum Fahrerlager hat, wird dem Covid-19-Protokoll entsprechend alle fünf Tage auf Covid-19 getestet. Im Feld der GP-Stars gab es bisher nur einen Fall: Sergio Pérez verpasste die beiden Silverstone-Rennen, nachdem sein Test positiv ausgefallen war.