Callum Ilott (Ferrari): Kein Training, Zukunft unklar

​Nicht nur Mick Schumacher konnte wegen des schlechten Wetters im ersten freien Training zum Eifel-GP nicht fahren, auch Ferrari-Junior Callum Ilott musste passen. Darüber hinaus ist er bei Haas derzeit kein Thema.

Gleich zwei schlechte Nachrichten für den 21jährigen Ferrari-Nachwuchsfahrer Callum Ilott: Wegen des schlechten Wetters konnte der Engländer im ersten freien Training zum Eifel-GP nicht für Haas fahren, zudem haben die US-Amerikaner bestätigt – der gegenwärtige Zweite der Formel-2-Meisterschaft ist für 2021 derzeit kein Thema.

Der Reihe nach: Callum Ilott passierte am Morgen des 9. Oktober das Gleiche wie seinem Ferrari-Nachwuchskollegen Mick Schumacher bei Alfa Romeo – er musste auf den Einsatz im ersten freien Training zum Grossen Preis der Eifel verzichten, weil Regen und Nebel ein Training verunmöglichten.

Der Brite sagt: «Natürlich war das alles nicht eben ideal. Aber dennoch ist es eine interessante Erfahrung, sich in aller Gründlichkeit auf einen Einsatz vorzubereiten. Ich habe viel lernen können, ich sehe das also durchaus nicht als vergeudete Zeit. Ich brannte aufs Fahren, aber Petrus hatte andere Pläne. Ich hoffe, ich bekomme eine weitere Chance. Ich kann am Wetter nichts ändern, also habe ich mich auf das Positive konzentriert – beim nächsten Mal werde ich noch besser vorbereitet sein.»

Schon zuvor hatte Haas-Teamchef Günther Steiner festgehalten: «Callum wird uns nicht mit schnellen Runden beeindrucken müssen, es geht mehr um die Konstanz seiner Arbeit.» Der Südtiroler Steiner bestätigte, dass ein Engagement von Ilott als Stammfahrer 2021 nicht von der Leistung im freien Training abhängig ist.



«Callum Ilott steht nicht auf unserer Liste, weil er Fahrer von Ferrari ist. Ich weiss nicht, was sie mit ihm vorhaben, also ist er nicht Teil unserer Planung.»



«Ich habe grossen Respekt vor Callum. Wenn du Zweiter in der Formel-2-Meisterschaft bist, dann sagt das Einiges aus über Talent. Ich habe ihn erst am Nürburgring kennengelernt.»



Steiner lässt eine Tür offen: «Ich bin da ganz ehrlich – wenn ich sage, dass Callum heute nicht auf unserer Liste steht, dann könnte er morgen dort auftauchen. Aber das hängt gewiss nicht von einer Leistung im freien Freitagtraining ab.»



Ferrari hat sich vorgenommen, den drei Junioren Mick Schumacher, Callum Ilott und Robert Shwartzman eine Chance im freien Freitagtraining zu schenken. Wann der vom Wetter vermasselte Einsatz von Schumacher und Ilott nachgeholt werden kann, steht noch nicht fest. Der Einsatz des Russen Shwartzman ist fürs WM-Finale von Abu Dhabi vorgesehen.





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0