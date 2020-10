Portugal-GP im Fernsehen: Viele Überraschungen

​Die Formel 1 kehrt erstmals seit 1996 nach Portugal zurück. Auf dem Autódromo Internacional do Algarve fährt die Königsklasse zum ersten Mal. Dank unserer Übersicht verpassen Sie nichts.

Der Grosse Preis von Portugal findet erstmals in der Algarve statt. 1958 und 1960 duellierten sich die Formel-1-Stars auf dem Circuito da Boavista in Porto, 1959 wurde im Monsanto-Park von Lissabon gefahren. Ab 1984 gastierte der Rennzirkus ausserhalb von Lissabon in Estoril, ununterbrochen bis 1996, dann hatte der Autosport-Weltverband FIA die Nase voll – die Pistenbetreiber hatten immer wieder verprochen, die Anlage zu erneuern, aber nichts war passiert.

Der Portugal-GP bietet oft ungewöhnliche Vorfälle: 1958 sollte Mike Hawthorn disqualifiziert werden (angeblich gegen die Fahrtrichtung unterwegs), ausgerechnet Titelrivale Stirling Moss machte sich für seinen Landsmann stark. Hawthorn konnte sieben WM-Punkte behalten, das reichte am Schluss, um gegen Moss Weltmeister zu werden.

Einmal fand die WM-Entscheidung in Estoril statt, 1984 beim dramatischen Finale zwischen den McLaren-Stars Niki Lauda und Alain Prost, der Wiener behielt mit 0,5 Punkten die Nase vorn, obschon der Franzose gewann.



Ein Jahr später gewann Ayrton Senna auf Lotus seinen ersten Formel-1-GP, im strömenden Regen fand er Haftung, wo andere hilflos von der Bahn kreiselten.



1988 quetschte Senna seinen McLaren-Teamrivalen Prost gegen die Boxenmauer, danach herrschte zwischen den beiden Krieg. 1989 wurde Nigel Mansell disqualifiziert, weil er in der Boxengasse rückwärts gefahren war. Obschon Mansell die schwarze Flagge schon gesehen hatte, rumpelte er mit Leader Senna zusammen – 50.000 Dollar Busse und Rennsperre für den folgenden GP.



1992 prallte Riccardo Patrese aufs Heck von Gerhard Bergers McLaren: Der Williams vollführte einen Salto, der Italiener kam mit Prellungen davon. 1996 zeigte Jacques Villeneuve, was er im Ovalsport in Amerika gelernt hatte: Er überholte Michael Schumacher in der überhöhten Zielkurve Parabolica – aussen herum.





Die 16 Portugal-GP-Sieger

1958 Stirling Moss (GB), Vanwall

1959 Stirling Moss (GB), Cooper-Climax

1960 Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1984 Alain Prost (F), McLaren-TAG

1985 Ayrton Senna (BR), Lotus-Renault

1986 Nigel Mansell (GB), Williams-Honda

1987 Alain Prost (F), McLaren-TAG

1988 Alain Prost (F), McLaren-Honda

1989 Gerhard Berger (A), Ferrari

1990 Nigel Mansell (GB), Ferrari

1991 Riccardo Patrese (I), Williams-Renault

1992 Nigel Mansell (GB), Williams-Renault

1993 Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

1994 Damon Hill (GB), Williams-Renault

1995 David Coulthard (GB), Williams-Renault

1996 Jacques Villeneuve (CAN), Williams-Renault



Nicht vergessen: In der Nacht zu Sonntag endet die Sommerzeit, und es beginnt die Winterzeit. Die Uhren werden daher um 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Da auch die Portugiesen umstellen, wir aber eine Stunde Zeitunterschied zum iberischen Land haben, erfolgt der Rennstart lokal um 13.10 Uhr, unserer Zeit also 14.10 Uhr.





