Max Verstappen: «Ich wollte niemanden verletzen»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen sorgte für Diskussionen mit seiner Wortwahl nach dem Trainingscrash mit Lance Stroll in Portimão. Der Niederländer verspricht: «Ich werde meine Lehren daraus ziehen.»

Zunächst zeigte sich Max Verstappen uneinsichtig, als er nach dem Trainingsfreitag in Portimão auf seine fragwürdige Wortwahl angesprochen wurde, nachdem er seinem Ärger über Lance Stroll nach dem Crash in der ersten Kurve Luft gemacht hatte. Die diskriminierenden Flüche sorgte gleich für Empörung in den sozialen Medien, doch Max erklärte knapp: «Das ist mir egal.»

Bald darauf relativierte er gegenüber der niederländischen Zeitung De Telegraaf: «So etwas passiert im Eifer des Gefechts, es war nicht böse gemeint.» Auch am Rande des Imola-Rundkurses stellte der ehrgeizige Red Bull Racing-Pilot klar: «Zuallererst will ich betonen, dass ich nie die Absicht hatte, jemanden vor den Kopf zu stossen. Es geschah in einem hitzigen Moment und wenn man bei diesem Tempo unterwegs ist, kann das passieren.»

«Ich sage damit nicht, dass ich die richtigen Worte wählte», fügte Verstappen eilends an. «Ich weiss auch, dass es nicht korrekt war und ich wollte niemanden damit verletzen. Natürlich habe ich mich über Lance beschwert, aber kurz darauf haben wir uns gesehen und das geklärt. So sind wir Rennfahrer, wir können wütend aufeinander sein, aber wenn wir dann von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen, ist das schnell wieder vergessen.»

«Manchmal wird es hitzig und es war nie meine Absicht, jemanden zu brüskieren», beteuerte der neunfache GP-Sieger daraufhin. «Ich denke auch, man muss das Ganze nicht grösser machen, als es ist. Ich weiss, dass es nicht richtig war und ich kann es zwar nicht mehr ändern, aber ich werde meine Lehren daraus ziehen und gelobe Besserung.»

WM-Stand nach 12 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 256 Punkte

2. Bottas 179

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 80

5. Leclerc 75

6. Pérez 74

7. Norris 65

8. Albon 64

9. Gasly 63

10. Sainz 59

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Vettel 18

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 435

2. Red Bull Racing 226

3. Racing Point 126

4. McLaren 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. AlphaTauri 77

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0