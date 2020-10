Alfa Romeo 2021: Kimi Räikkönen & Antonio Giovinazzi

​Alfa Romeo Racing tritt 2021 mit der gleichen Fahrerpaarung an wie in der Saison 2020: Publikumsliebling Kimi Räikkönen hat verlängert, Ferrari sichert dem Italiener Antonio Giovinazzi eine neue Chance.

Das freut viele Formel-1-Fans: «Iceman» Kimi Räikkönen hat einen neuen Vertrag bei Alfa Romeo Racing unterzeichnet und bleibt auch 2021 Grand-Prix-Fahrer, selbst wenn er im kommenden Jahr 42 Jahre alt wird. Damit geht der Wunsch von Teamchef Fred Vasseur in Erfüllung, der unbedingt mit dem erfahrenen Weltmeister von 2007 weiterarbeiten wollte.

Ferrari hat Zugriffsrecht aufs zweite Cockpit und entschieden: Der 26jährige Antonio Giovinazzi erhält eine weitere Chance, obschon er weder 2019 noch 2020 restlos überzeugt hat.

Teamchef Fred Vasseur: «Ich bin sehr glücklich, dass wir mit Kimi und Antonio weiterarbeiten können. Ich sehe einen Räikkönen, der nach wie vor von Leidenschaft beseelt ist. Wir können uns immer zu hundert Prozent auf ihn verlassen, es war mir extrem wichtig, dass er weitermacht. Antonio hat eine Leistungssteigerung gezeigt und verdient seinen Platz.»

Kimi Räikkönen: «Alfa Romeo ist mehr als ein Rennstall für mich, es ist meine Familie. Es ist ungewöhnlich für die Formel 1, dass du für ein Team fahren kannst, in welchem du zwanzig Jahre zuvor schon Grands Prix gefahren bist, mit vielen bekannten Gesichtern. Wenn ich nicht an dieses Projekt glauben würde, so hätte ich nicht für ein weiteres Jahr unterzeichnet.»

Antonio Giovinazzi: «Das Team hat viel Vertrauen in mich gesetzt, und das will ich mit guten Leistungen honorieren. Ich sehe uns in einem Aufwärtstrend, und Kontinuität in Sachen Fahrer wird uns dabei helfen.»





Portugal-GP, Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30:00,085 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +25,592 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,508

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:05,312 min

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Aufgabe





WM-Stand nach 12 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 256 Punkte

2. Bottas 179

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 80

5. Leclerc 75

6. Pérez 74

7. Norris 65

8. Albon 64

9. Gasly 63

10. Sainz 59

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Vettel 18

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 435

2. Red Bull Racing 226

3. Racing Point 126

4. McLaren 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. AlphaTauri 77

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0