F1-Sportchef Ross Brawn: «Renault wird das bereuen»

Daniel Ricciardo wurde in Imola Dritter

​Daniel Ricciardo hat für Renault in Imola den zweiten Podestplatz der Saison 2020 eingefahren – Rang 3, wie am Nürburgring. Formel-1-Sportchef Ross Brawn sagt, was Renault noch bereuen wird.

Die Strategen von Renault haben beim Grossen Preis der Emilia Romagna alles richtig gemacht, den Rest erledigte der bärenstarke Daniel Ricciardo. Bei der Safety Car-Phase im letzten Renndrittel des Imola-GP liessen die klugen Köpfe der Franzosen Ricciardo auf der Bahn, weil sie witterten – Position auf der Bahn ist wichtiger als sich unter Gelb einen frischen Satz Reifen abzuholen.

Der siebenfache GP-Sieger Ricciardo vertieft: «Nach dem Ausrutscher von Max Verstappen, den ich rechts im Kies stehen sah, kam das Safety-Car auf die Bahn. Pérez wurde für weiche Reifen an die Box geholt. Wir hingegen wussten: Auf der Imola-Bahn ist das Überholen auch mit dem verstellbaren Heckflügel eine verflixt knifflige Sache. Daher entschieden wir uns gegen frischen Walzen und für das Halten unseres Platzes.»

Wie sich Ricciardo zum Schluss des Rennens gegen den aufkommenden Daniil Kvyat im AlphaTauri mit frischem Pirelli-Gummi zur Wehr setzte – grosses Kino. Das ringt auch Formel-1-Sportchef Ross Brawn höchstes Lob ab. Der 65jährige Engländer sagt in seiner Nachbesprechung des Rennens: «Daniel ist ein brillianter Fahrer, einer der besten der Formel 1. Seine Fahrt zu einem weiteren Podestplatz war überaus eindrucksvoll.»

«Ich habe keinen Zweifel: Sässe Daniel in einem Mercedes, würde er Pole-Positions und Siege einfahren und ein Wörtchen mitreden bei der Vergabe des WM-Titels. Er macht derzeit einen fantastischen Job, und Renault wird es noch bereuen, dass er geht. Selbst wenn er durch Fernando Alonso ersetzt wird.»



Ross Brawn weiter: «Ich kann nur hoffen, dass Daniel im kommenden Jahr bei McLaren jenes Auto erhält, das er verdient. Er ist eine fabelhafte Bereicherung für unseren Sport.»





Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0