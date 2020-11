Lewis Hamilton-Schock: WM-Titel, dann Rücktritt?

​Mercedes-Star Lewis Hamilton schockiert seine Fans. Nach seinem 93. GP-Trimph im Rahmen des Emila Romagna-GP sagt der Brite über seine Zukunft: «Ich weiss nicht, ob ich nächstes Jahr hier bin.»

In den sozialen Netzwerken ist nach dem tollen Sieg von Lewis Hamilton im Imola der Teufel los. Die Fans befürchten, dass der Mercedes-Star nach seinem siebten WM-Titel den Helm an den Nagel hängen könnte. Wo er doch vor kurzem noch betont hatte, er wolle auf Jahre hinaus weitermachen, er habe dem Sport noch viel zu geben. Also, was ist da los?

Der inzwischen 93fache GP-Sieger sendet derzeit überaus verwirrende Signale. Nach seinem neunten Saisonsieg in Italien, der ihn dem siebten Titel ein grosses Stück nähergebracht hat, ist Hamilton auf die Rolle von Teamchef Toto Wolff angesprochen worden, der wiederholt hat, dass er selber eine andere Rolle übernehmen könnte, vielleicht schon 2021, «weil jeder Mitarbeiter ein gewisses Haltbarkeitsdatum hat, auch ich».

Auf die konkrete Frage, was eine andere Rolle des Wieners für Lewis bedeuten würde, meint Hamilton: «Ich weiss noch nicht einmal, ob ich nächstes Jahr hier bin, also mache ich mir um so etwas derzeit keine Sorgen.»

Natürlich hat das unter den Fans einen Wirbelsturm von Spekulationen ausgelöst.



Hamilton weiter: «Wir führen eine Menge tiefgründiger Gespräche, Toto und ich. Mir ist überaus bewusst, wo er derzeit steht. Wir schultern beide ziemlich viel Gewicht. Ich bin seit langer, langer Zeit hier. Ich kann es definitiv nachvollziehen, wenn man ein wenig Tempo rausnehmen und sich vielleicht mehr um die Familie kümmern will.»



«Ich würde gerne nächstes Jahr hier sein, aber eine Garantie gibt es nicht. Es gibt sehr Vieles, was mich ausserhalb des Sports interessiert, die Zeit wird es zeigen.»



In seinen Jahren bei Mercedes-Benz hat Hamilton jedes Mal Mehrjahresverträge unterzeichnet, zuletzt ein Abkommen 2017, das für drei Saisons gilt. Noch vor wenigen Woche hat der Ausnahmekönner festgehalten, ein neuer Vertrag sei quasi nur eine Formalität.



Lewis Hamilton kann beim kommenden Grossen Preis der Türkei den vorzeitigen Titelgewinn sicherstellen. Hamilton führt die WM mit einem satten 85-Punkte-Polster auf Valtteri Bottas an. Der Finne muss beim nächsten Rennen vor Hamilton ins Ziel kommen, um eine kleine Titelchance am Leben zu halten.



Ein Witzbold auf Twitter beruhigt die Fans: «Lewis sagt, dass er nicht wisse, ob er nächstes Jahr hier sei? Natürlich nicht – denn 2021 wird es kein Rennen in Imola geben.»





Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0