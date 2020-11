Formel 1: Williams bestätigt mehrere Covid-19-Fälle

Das Williams-Team bestätigt mehrere Covid-19-Fälle. Weil einige Mitglieder des Teams an der Rennstrecke in Kontakt mit den Betroffenen standen, mussten sie sich isolieren.

Genauere Angaben zu den Williams-Mitarbeitern, die in den vergangenen zwei Wochen ein positives Covid-19-Testergebnis erhalten haben, gibt es nicht. Damit soll die Privatsphäre der Betroffenen gewahrt werden. Das Team bestätigt einzig, dass eine Reihe von Teammitgliedern positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurde.

Man habe sich an die Corona-Richtlinien der FIA gehalten und arbeite mit den Verantwortlichen des Weltverbands zusammen, wobei die Sicherheit der Betroffenen an erster Stelle stehe, teilte der Rennstall aus Grove mit. Deshalb müssen sich auch einige Teammitglieder, die an der Strecke arbeiten, in Isolation begeben.

Jeder, der engeren Kontakt zu mindestens einem der betroffenen Mitarbeitern hatte, muss sich isolieren. Der Ersatz aus dem Formel-1-Werk in Grossbritannien steht schon bereit, um beim Grand Prix vor den Toren von Istanbul für die fehlenden Arbeitskräfte einzuspringen.

Die Formel-1-Verantwortlichen haben in den vergangenen sieben Tagen (20. Oktober bis 5. November) bei insgesamt 1781 Corona-Tests acht positive Ergebnisse gezählt. Das ist ein Fall weniger als in der Woche davor, in der allerdings 4281 Tests im Rahmen der Königsklasse durchgeführt worden waren.

Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck

WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0