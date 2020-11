Esteban Ocon (Renault): «Will meinen Teil beitragen»

Renault-Pilot Esteban Ocon musste in den jüngsten drei GP zwei Ausfälle hinnehmen. Er weiss, dass er ins Ziel kommen muss. «Wenn uns das gelingt, kann ich vorne dabei sein», ist er sich sicher.

Während Daniel Ricciardo sowohl den Eifel-GP als auch das Rennen in Imola als Dritter auf dem Podest beenden konnte, musste sein Renault-Teamkollege Esteban Ocon in diesen beiden WM-Läufen jeweils einen bitteren Nuller hinnehmen: Beide Male konnte er nichts dafür, das Technik-Pech verhinderte, dass er auf dem Nürburgring und auf dem Imola-Rundkurs die Zielflagge sah.

Dennoch belegt Renault nach 13 von 17 Rennen den dritten WM-Rang in der Team-Wertung, die Mercedes bereits für sich entschieden hat. Mit dem dritten Rang habe keiner gerechnet, erzählt Ocon in seiner Kolumne auf Formula1.com. «Das ist das Ergebnis einer grossartigen Team-Leistung von allen, die an der Strecke und in den Werken in Enstone und Viry gearbeitet haben. Ich denke wir haben es verdient, dort zu stehen», erklärt er.

Gleichzeitig weiss der 24-Jährige auch: «Es ist toll, sagen zu können, dass wir Dritter in der Team-Wertung sind, aber im Moment ist das eigentlich nicht so wichtig. Es zählt erst am 13. Dezember in Abu Dhabi, wenn gegen 19 Uhr die Zielflagge gezeigt wird.»

In den verbleibenden Rennen will er es seinem Teamkollegen gleichtun und sich einen Top-3-Platz sichern – es wäre der erste in seiner Formel-1-Karriere. «Es ist kein Geheimnis, dass ich auch bald da oben stehen und sicherstellen will, dass ich meinen Teil zur Team-Leistung beitragen will», erklärt Ocon kämpferisch.

«Ich weiss, dass wir auch auf meiner Seite der Box die Fähigkeit haben, starke Resultate einzufahren, aber in den letzten drei Rennen musste ich zwei Mal wegen technischer Probleme vorzeitig aufhören. Wir müssen ins Ziel kommen und ich bin mir sicher, dass ich vorne dabei sein kann, wenn uns das gelingt», fügt der aktuelle WM-Zwölfte an.

Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck

WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0