Pierre Gasly: Kampfansage für Formel-1-Saison 2021

Pierre Gasly will im AlphaTauri-Team künftig noch mehr Verantwortung übernehmen und alles geben, um noch mehr Erfolge zu feiern. Der Monza-Sieger weiss: Sein Rennstall verfolgt ehrgeizige Ziele.

In Imola musste Pierre Gasly eine bittere Pille schlucken: Ein Wasserleck verhinderte, dass der AlphaTauri-Pilot seinen starken vierten Startplatz in ein gutes Rennergebnis verwandelte. In der neunten Rennrunde wurde er von seinem Team an die Box gerufen, um seinen GP-Renner vorzeitig abzustellen. Damit wollte die Mannschaft aus Faenza einen Motorschaden verhindern.

Trotz des dritten Ausfalls in diesem Jahr darf sich der 24-Jährige über eine erfolgreiche Saison freuen, in der er auf dem Highspeed-Kurs von Monza seinen ersten GP-Sieg einfahren konnte. Entsprechend zuversichtlich blickt er bereits heute auf die nächste Saison, die er erneut mit dem Schwesternteam von Red Bull Racing bestreiten wird.

«In diesem Jahr waren wir bisher sehr erfolgreich», erklärt Gasly. «Wir konnten den zweiten GP-Sieg für das Team einfahren, der gleichzeitig mein erster Formel-1-Triumph war», fügt er stolz an, und verweist auf die Tatsache, dass es in der bisherigen Geschichte des Rennstalls noch keinem Fahrer gelang, so viele Punkte zu sammeln, wie er es bereits in den ersten 13 Kräftemessen tat. Mit 63 WM-Zählern belegt er vier Rennen vor dem Saisonende den zehnten WM-Rang.

«Es läuft extrem gut und ich freue mich bereits aufs nächste Jahr, in dem ich nichts unversucht lasse, um es noch besser hinzubekommen und noch mehr zu erreichen», verspricht der Franzose kämpferisch. «AlphaTauri hat ehrgeizige Ziele und ich übernehme mit Freuden noch mehr Verantwortung, um dem Team so viele Erfolge zu bescheren, wie es verdient hat.»

«Es ist das erste Mal in meiner Formel-1-Karriere, dass ich für ein zweites Jahr im gleichen Rennstall bleibe und ich habe das Gefühl, dass wir uns sehr gut verstehen und wissen, was nötig ist, um konkurrenzfähig zu sein. Das Team versteht, was ich brauche, um eine gute Leistung zu erbringen und schnell zu sein», betont er selbstbewusst.

«Wir müssen uns stetig verbessern», mahnt Gasly angesichts der anstehenden WM. «Und wir wissen, was wir verändern müssen. Es ist ein wichtiger Teil meines Jobs, das Team bei der Entwicklung in die richtige Richtung zu lenken und der ganzen Mannschaft zu helfen, schneller zu werden und das Ziel zu erreichen, so weit vorne wie möglich in der Team-Wertung zu stehen.»

Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck

WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0