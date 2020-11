Österreich-GP 2021: Frühbucherbonus bis Jahresende

Mit der Veröffentlichung des WM-Kalenders für 2021 steht auch der Termin für die neunte Auflage des Formel-1-Rennens in Spielberg fest. Für alle Ticketkäufer gibt es bis 31. Dezember einen Frühbucherbonus.

Spielberg und der Red Bull Ring haben Anfang Juli mit dem ersten internationalen Sportereignis während der Pandemie ein deutliches Zeichen der Machbarkeit um die Welt geschickt. Erneut ist es die österreichische Rennstrecke, die den Formel-1-Anhängern Grund zur Freude bereitet. Der nächste Grand Prix der Königsklasse im steirischen Murtal soll wieder vor der grossartigen Fan-Kulisse stattfinden, die von 2014 bis 2019 auf und rund um den Red Bull Ring für weltweite Begeisterung gesorgt hat. Ein Comeback des «Motorsport-Festivals» am Spielberg steht in den Startlöchern.

Formel-1-Fans können sich also schon darauf freuen, im Herzen der Steiermark wieder in die Motorsport-Königsklasse einzutauchen und die Stars hautnah zu erleben und anzufeuern! Von 2. bis 4. Juli 2021 wird auf dem Red Bull Ring zum insgesamt neunten Mal innerhalb von acht Jahren um WM-Punkte gekämpft. Der Startschuss ist gefallen – auf der Website des Projekts Spielberg gibt’s die Tickets.

Die Vorbereitungen für das Rennwochenende mit Fans vor Ort laufen, zu kurzfristigen Einschränkungen kann es aber jederzeit kommen. «Schnell zuschlagen» lautet daher die Devise und «first come, first serve» war dabei wohl noch nie so bedeutend. Nach diesem Prinzip und dem Datum des Bestelleinganges werden die Tickets vergeben, sollte eine Reduzierung der Zuschauer nötig sein. Wer sich bis 31. Dezember seinen Platz für den Österreich-GP sichert, kommt darüber hinaus in den Genuss von 20 Prozent Nachlass auf den Verkaufspreis (ausgenommen VIP-Bereich).

Absolutes Neuland haben die Organisatoren des F1-Doppel-Grand-Prix auf dem Red Bull Ring betreten – mit einem medizinischen Konzept zum Schutz der Gesundheit aller Personen an der Rennstrecke und der Menschen in der Region. Diese Pionierarbeit lieferte zahlreiche wichtige Erkenntnisse im Umgang mit der Corona-Pandemie bei Sport-Events weltweit.

Mit dem zweiten Doppel-GP-Wochenende während der Motorrad-WM im August verfügt das Projekt Spielberg inzwischen über sehr viel Know-how für die Durchführung künftiger Grossveranstaltungen unter diesen herausfordernden Bedingungen.

Informationen zum Österreich-GP auf dem Red Bull Ring gibt es auf der Projekt-Spielberg-Website und in der Spielberg-App.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

9. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

6. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

1. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

5. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

3. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Jeddah, Saudi-Arabien

5. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi