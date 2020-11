Formel-1-Kalender 2021: Wieder ohne Vietnam?

Wird das GP-Debüt in Vietnam auch 2021 nicht stattfinden?

Am heutigen Dienstag wird der WM-Kalender für die Saison 2021 veröffentlicht, der mehr Termine denn je umfasst. Der Vietnam-GP soll aber Berichten zufolge nicht dazu gehören.

Die GP-Premiere in Vietnam hätte bereits in diesem Jahr im April über die Bühne gehen sollen, doch die Coronakrise durchkreuzte alle Pläne der Formel-1-Verantwortlichen und GP-Organisatoren, die den Grand Prix absagen mussten. Und glaubt man den jüngsten Berichten, wird das Rennen in Hanoi auch im nächsten Jahr nicht stattfinden.

Der neue WM-Kalender für das nächste Jahr umfasst zwar mehr Termine als jemals zuvor, doch das Rennen in Vietnam gehört offenbar nicht mehr dazu. Dies liegt nicht nur an der unsicheren Lage angesichts der Corona-Pandemie, die noch nicht durchgestanden ist. Wie der Kollege von Racer.com berichtet, ist auch die Verhaftung einer der Schlüsselfiguren, die hinter dem Rennen stehen, ein Grund für das Fehlen.

Nguyen Duc Chung, Vorsitzender des Volkskomitees von Hanoi, wird vorgeworfen, sich Dokumente mit Staatsgeheimnissen angeeignet zu haben. Es gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Die Formel-1-Verantwortlichen wollen dazu vorerst nichts sagen. Sie verweisen auf das heutige Publikationsdatum für den WM-Kalenderentwurf für 2021, der auch vom Motorsport-Weltrat abgenickt werden muss.

Bei einer Sitzung in Portimão haben die FIA-Vertreter der Formel-1-Kommission einen Kalenderentwurf präsentiert, der 23 Rennen für die Saison 2021 vorsieht, dazu gehört auch das geplante Debüt in Saudi-Arabien, das nach den Rennen in Amerika (USA, Mexiko, Brasilien) über die Bühne gehen soll.

Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck

WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0