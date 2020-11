Türkei-GP im Fernsehen: Viele Fragezeichen

​Die Königsklasse gastiert erstmals seit 2011 in der Türkei. Bei der Rückkehr auf den Istanbul Park Circuit stehen die Rennställe vor zahlreichen Fragezeichen. Denn alles ist dieses Mal anders.

Als die Formel 1 vorderhand letztmals in die Türkei ausrückte, fand das Rennen 2011 Anfang Mai statt. Nun haben wir Mitte November. Damals wurde mit komplett anderen Fahrzeugen gefahren, mit anderen Reifenmischungen schmalerer Walzen, auf einem anderen Asphalt.

Formel-1-Techniker und –Fahrer stehen vor einigen Fragezeichen: Daten von damals sind so gut wie unbrauchbar, weil Antriebswerte und Aussentemperaturen nicht stimmen. Keiner weiss, wie sich der frische Asphalt auf den Grip auswirken wird. Durchaus denkbar, dass auf die Piloten eine Rutschpartie zukommt wie in Portugal.

Bei kühler Witterung wird es schwierig sein, die Pirelli-Reifen auf Temperatur zu bringen. Aufgrund der teilweise hohen Querbeschleunigungen hat Formel-1-Alleinausrüster Pirelli auf Nummer sicher gesetzt und die drei härtesten Mischungen in die Türkei gebracht.

Pirelli-Rennchef Mario Isola: «In diesen neun Jahren hat sich in der Formel 1 so viel getan, dass die Strecke behandelt werden muss wie eine Bahn, wo wir zum ersten Mal antreten. Ein kluges Reifen-Management wird noch wichtiger sein als sonst.»



Und was macht das Wetter? Am Freitag wird es freundlich sein, mit einer harmlosen Bewölkung und milden 15 Grad. Dann rückt eine Schlechtwetterfront heran, die Regen bringt. Noch sind sich die türkischen Meteorologen nicht einig darüber, wie sehr Training und Rennen beeinträchtigt werden. Die Regenwahrscheinlichkeit für den Türkei-GP liegt jedoch gegenwärtig bei mehr als 50 Prozent.





Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0