Positive Reaktionen: Neuer WM-Kalender kommt gut an

Mit 23 GP-Terminen blicken die Formel-1-Verantwortlichen zuversichtlich auf die Saison 2021. Der WM-Kalender sorgt nicht nur McLaren-CEO Zak Brown für Freude. Auch Zandvoort-Sportdirektor Jan Lammers reagiert positiv.

Obwohl die Corona-Pandemie noch nicht ausgestanden ist und ganz Europa mit der zweiten Welle von Neuansteckungen zu kämpfen hat, sind die Formel-1-Verantwortlichen zuversichtlich, im nächsten Jahr einen Rekord-Kalender mit 23 Rennterminen durchführen zu können. Auch McLaren-CEO Zak Brown ist sich sicher, dass man im nächsten Jahr wieder ein normaleres GP-Programm durchführen kann.

Der Amerikaner erklärt angesichts des provisorischen WM-Kalenders, der am heutigen Dienstag präsentiert wurde und der noch vom FIA-Weltrat abgesegnet werden muss: «Das sind fantastische Neuigkeiten für den Sport. Das freut die Teams, die Partner, die GP-Promoter, die Medienschaffenden und nicht zuletzt auch die Fans.»

Brown lobt die Arbeit der Formel-1-Verantwortlichen, die es trotz der Covid-19-Beschränkungen geschafft haben, ein 17 Rennen umfassendes WM-Programm in diesem Jahr auf die Beine zu stellen. Vor dem viertletzten Kräftemessen in Istanbul beteuert er: «Wir werden weiterhin eng mit den Formel-1-Verantwortlichen und den FIA-Vertretern zusammenarbeiten, die zusammen mit den Teams beispielhafte Arbeit bei der Ausarbeitung der strengen Covid-19-Protokolle geleistet haben. Diese gemeinsame Erfahrung stimmt uns zuversichtlich, dass wir 2021 wieder einen gewissen Grad an Normalität erreichen können.»

Positiv reagiert auch der frühere GP-Pilot Jan Lammers, der Sportdirektor des Grossen Preises der Niederlande in Zandvoort. Das Heimspiel von Red Bull Racing-Star hätte in diesem Jahr schon im Mai über die Bühne gehen sollen, musste wegen der Coronakrise aber abgesagt werden. Im nächsten Jahr soll die Königsklasse im Spätsommer in Zandvoort fahren.

Der 64-Jährige GP-Veteran betont. «Dieses neue Datum hat den Vorteil, dass der Höhepunkt der Sommerferien dann vorbei ist und wir gute Chancen auf gutes Wetter haben. Ausserdem sollten die Corona-Massnahmen bis dann etwas lockerer ausfallen. Der Termin im September ist ein grossartiges Datum für Zandvoort und die gesamte Region.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

9. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

6. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

1. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

5. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

3. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Jeddah, Saudi-Arabien

5. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi