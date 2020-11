Max Verstappen: «Ich will nicht frustriert sein»

​Es ist eine merkwürdige Statistik: Vier Ausfälle von Max Verstappen in der Saison 2020, drei davon in Italien! Der neunfache GP-Sieger spricht über den Ärger in Imola und seine Erfolgsaussichten in der Türkei.

Italien bedeutet 2020 für Max Verstappen leere Kilometer: Der gegenwärtige WM-Dritte hat bei keinem der drei Rennen 2020 auf italienischem Boden Punkte holen können – in Monza liess ihn der Honda-Motor im Stich, in Mugello wurde er von der Bahn geschubst, in Imola platzte ein Reifen rechts hinten.

Noch haben wir von Pirelli nichts gehört, wie es in Imola zum Reifenschaden am Wagen von Max Verstappen kommen konnte. Weiss der Niederländer da schon mehr? Max sagt in der Türkei: «Ich habe auch noch nichts gehört. Wir haben uns die ganzen Videoaufnahmen angesehen, aber wir haben nicht erkennen können, ob da vielleicht ein Trümmerteil auf der Bahn gelegt hätte, welches den Reifen anritzte.»

Max hätte beim Emilia Romagna-GP von Imola Zweiter werden müssen: «Mein Start war gut gewesen. Danach habe ich versucht, mich auf Platz 2 hinter Bottas in der Nähe des Finnen zu halten. Mir war klar, dass die Mercedes unter normalen Umständen ein wenig schneller sind. Nach dem Reifenwechsel lag Hamilton vorne, ich war dank unserer schnellen Arbeit an der Box knapp hinter Valtteri, und ich konnte sehen, dass er Schäden am Fahrzeugboden hat.»

«Ich glaube nicht, dass ich eine Chance gehabt hätte, Bottas zu schnappen, wenn sein Wagen intakt gewesen wäre. Ich versuchte, Druck zu machen, und ich sah, wie Valtteri in der Rivazza immer wieder kleine Fehler machte. Dann kam auf einmal ein grosser Fehler. Das liess ich mir natürlich nicht entgehen. Danach sah alles gut aus für einen zweiten Platz, aber es sollte eben an diesem Tag nicht sein. Solche Tage gehören eben auch zum Rennsport.»



Was sagt Verstappen über den Kurs in der Türkei? Verstappen sagt: «Die Piste sieht toll aus, ich habe sie früher oft im Formel-1-Spiel virtuell benutzt. Vor allem Kurve 8 wird der Hammer, mit all diesen Fliehkräften, die auf uns wirken werden. Aber ich werde darauf verzichten, besondere Kopfstützen zu verwenden. Ich weiss noch, wie ich das einmal benutzt habe, und mein Vater hat sich schlappgelacht. Seither habe ich darauf verzichtet.»



Für Max gilt: Podestplatz oder Ausfall. Verstappen: «Klar habe ich mich nicht besonders gefreut, wenn ich ausgefallen bin. Fakt ist – Mercedes dominiert, also ist in der Regel Rang 3 das beste Ergebnis, und das haben wir meist erreicht. Manchmal sogar haben wir einen zweiten Platz an Land gezogen, einmal gewonnen. Also gibt es wenig, über das ich mich beklagen könnte.»



«Ich habe mir gesagt: Ich will nicht als frustrierter Mann durchs Leben schreiten. Also wieso soll ich ständig verstimmt sein, wenn ich nicht gewinne? Mir ist wichtiger zu wissen: Ich habe das Maximum aus dem Wagen geholt, ich konnte nicht mehr aus einem gewissen Rennen holen, dann bin ich zufrieden.»





Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0