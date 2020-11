FP2 Istanbul: Verstappen wieder vorn, Vettel auf P8

Red Bull Racing-Zugpferd Max Verstappen sicherte sich auf dem Rundkurs von Istanbul auch die zweite Bestzeit am Trainingsfreitag. Ferrari-Ass Charles Leclerc belegte Platz 2, Sebastian Vettel war der Achtschnellste.

Auch das zweite freie Training in Istanbul mussten die GP-Stars bei kühleren Temperaturen in Angriff nehmen. Wie zum Start des ersten Trainings lag die Aussentemperatur bei rund 15 Grad, die Streckentemperatur war mit 19,2 Grad auch nur um ein Grad wärmer als in der ersten Session. Trotzdem füllte sich die Strecke schnell, und Valtteri Bottas kam nach sechs Minuten mit seiner Zeit über 1:35,107 min nah an die FP1-Bestzeit von Max Verstappen heran.

Der Mercedes-Pilot verbesserte sich bald darauf auf 1:34,3 min, womit er etwa drei Zehntel schneller als sein Teamkollege Lewis Hamilton blieb. Der WM-Leader reihte sich auf der zweiten Position ein. Auch die Rundenzeiten der Konkurrenz fielen deutlich schneller aus als in der ersten Session, und nachdem sich Verstappen kurz die Spitzenposition gesichert hatte, übernahm Charles Leclerc mit 1.33,429 min die Spitze.

Der Niederländer reagierte gleich und drückte die Bestzeit auf 1:32,8 min, sein Red Bull Racing-Teamkollege Alex Albon war noch flotter unterwegs und durchbrach mit 1:31,9 min als Erster die 1:32er-Marke. Kurz darauf verbesserte er sich auf 1:30,872 min, womit er 23 Minuten nach dem Start des zweiten Trainings die Zeitenliste vor Verstappen, Leclerc, Bottas, Hamilton, Sergio Pérez, Kimi Räikkönen, Carlos Sainz, Lance Stroll und Sebastian Vettel anführte.

Weniger gut lief es für Romain Grosjean, der sich in der siebten Kurve drehte und hinterher am Funk über seine harten Reifen sagte: «Ich will diese Reifen nicht mehr verwenden.» Albon wurde indes die Rundenzeit über 1:31,328 min gestrichen, weil er in der ersten Kurve die Streckengrenze missachtet hatte. Das gleiche Schicksal ereilte Kvyat, der mit den tiefen Bremstemperaturen kämpfte, während Hamilton mit 1.31,508 min auf die zweite Position vorrückte. Der Mercedes-Star wurde auf dieser Runde von Pierre Gasly eingebremst, der ihm im Weg stand.

Zehn Minuten später leuchtete Leclercs Name ganz oben auf dem Zeitenmonitor auf, der Monegasse schaffte die 5,338 km in 1:30,751 min. Vettel und Albon verbremsten sich kurze Zeit später in der ersten Kurve, weshalb ihre Rundenzeiten gestrichen wurden. So war zur FP2-Halbzeit immer noch Leclerc der Schnellste, dahinter hatten sich Vettel, Albon, Hamilton, Verstappen, Bottas, Gasly, Sainz, George Russell und Romain Grosjean die weiteren Top-10-Plätze gesichert.

Dahinter komplettierten Nicholas Latifi, Kimi Räikkönen, Sergio Pérez, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Kvyat und Antonio Giovinazzi die Zeitenliste. Die Ferrari-Piloten und Russell hatten kurz vor Halbzeit auf die weichen Reifen gewechselt, mit denen Leclerc schnell Probleme bekundete. «Das Graining setzt so früh ein», schimpfte er am Boxenfunk.

Spitzenzeiten und Dreher

Trotzdem setzte sich der Ferrari-Hoffnungsträger mit 1.30,751 min kurz auf Position 1, die Albon nur Minuten später mit 1:30,127 min unterbot. Diese Zeit wurde dem 24-Jährigen aus London aber wegen des Verlassens der Piste wieder gestrichen. Leclerc konnte sich derweil auf 1:30,307 min verbessern, womit er eine halbe Sekunde schneller als sein Teamkollege Vettel war. Albon nahm einen neuen Anlauf und schaffte mit 1:29,627 min als Erster eine 1:29er-Zeit.

Doch auch diese Bestzeit hielt nicht lange, Leclerc legte mit 1:28,731 min nach und auch Verstappen war mit 1:28,984 min schneller als Albon unterwegs. Der Niederländer hatte noch nicht genug und schaffte es in 1:28,330 min um die Piste, womit er Leclercs vorherige Bestmarke um vier Zehntel unterbot. Damit war er auch nach Ablauf der ersten FP2-Stunde der Schnellste.

Die Konkurrenz tat sich zum Teil schwer, McLaren, Racing Point und Renault kämpften mit den Streckenbedingungen, während das Williams-Duo Russell und Latifi mit Drehern unterhielt. Der Brite drehte sich in der ersten Kurve, sein kanadischer Stallgefährte vertat sich in der siebten Kehre. 15 Minuten vor dem Ende des Trainingsfreitags wiederholte sich die Szene in der siebten Kurve, nur war es diesmal Altmeister Räikkönen, der sich drehte.

Weil viele Piloten am Ende ihre Longruns absolvierten, änderte sich an der Spitze auch nichts mehr. Verstappen durfte sich nach der FP1-Bestzeit mit 1:28,330 min über die zweite Bestzeit des Tages freuen.

2. Training, Istanbul

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,330 min

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,401 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,575

4. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,850

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,033

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,359

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,614

8. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,692

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,967

10. Lando Norris (GB), McLaren, +2,577

11. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +2,774

12. Esteban Ocon (F), Renault, +3,050

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,163

14. Carlos Sainz (E), McLaren, +3,168

15. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +3,542

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +3,602

17. George Russell (GB), Williams, +3,972

18. Romain Grosjean (F), Haas, +4,240

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,477

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +5,158