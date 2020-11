Christian Horner: «300 GP – das macht mich stolz»

​Red Bull Racing tritt 2020 in der Türkei zum 300. WM-Lauf der Team-Historie an. Teamchef Christian Horner sass dabei jedes Mal am Kommandostand und ist sehr stolz auf seine Mannschaft.

Red Bull Racing wird beim Grossen Preis der Türkei dieser Saison 300 Formel-1-WM-Läufe alt. Die Wurzeln von RBR entstanden dank Jackie Stewart und dessen Formel-1-Rennstall «Stewart Grand Prix». Doch das Teams des einstigen Tyrrell-Stars tanzte nur drei Sommer. Der dreifache Formel-1-Champion verkaufte den Rennstall Ende 1999 an Ford, der US-Konzern machte daraus Jaguar – und fuhr jahrelang hinterher. Nach fünf Jahren hatte Ford die Nase voll und suchte Käufer. Erneut wirkte Stewart im Hintergrund. Böse Zungen behaupten bis heute, der clevere Schotte habe es gleich zwei Mal geschafft, das Team zu verkaufen.

Red Bull-Mitbesitzer Dietrich Mateschitz witterte die Möglichkeit, aus dem Team einen Siegerrennstall zu formen. Er ernannte den früheren Rennfahrer Christian Horner zum Teamchef, ab 2005 trat das frühere Jaguar-Team als Red Bull Racing an.

Teamchef Horner verfolgte das Geschehen jedes Mal am RBR-Kommandostand. Der Engländer sagt: «300 GP-Wochenenden, das ist ein Meilenstein. Wir hatten Höhen und Tiefen, aber insgesamt dürfen wir auf unsere Errungenschaften sehr stolz sein. 300 Rennen, das war eine unglaubliche Reise, und ich kann kaum fassen, wie schnell diese fünfzehn Jahre verflogen sind.»

«Ich kann mich lebhaft an Januar 2005 erinnern, als wir eine Sitzung bezüglich des Concorde-Abkommens hatten, mit allen Teamchefs, das war mein erstes Mal. Ich war nur 31 Jahre alt, und da sassen diese legendären Männer, wie Bernie Ecclestone und Max Mosley. Ron Dennis und Martin Whitmarsh von McLaren in ihren makellosen Anzügen, jeder Kugelschreiber und Notizblock passte zur Kleidung. Da war Flavio Briatore, der ein wenig Chaos verströmte, Eddie Jordan, Jean Todt für Ferrari, Peter Sauber und Sir Frank Williams – wahre Persönlichkeiten.»



«Die Sitzung war ein wenig unstrukturiert, und Bernie warf Vorschläge hin, die er vermutlich zuvor mit Max abgesprochen hatte. Ron und Flavio stritten sich, Todt sagte zu allem Nein. Wir sassen stundenlang und erreichten wenig. Und am Ende waren sich alle einig darüber, was für ein tolles Meeting das gewesen war. Ich weiss noch, dass ich die Sitzung ziemlich verwirrt verliess.»



«Und dann reisten wir nach Australien, wo wir im ersten Rennen mehr Punkte holten als Jaguar in der ganzen Saison zuvor!»



«Ist es wirklich schon zehn Jahre her, dass wir mit Sebastian Vettel den ersten WM-Titel holten? Wer hätte gedacht, dass drei weitere Titel folgen würden, von Sebastian und auch bei den Marken? Rennen gewinnen, das erzeugt ein Gefühl so stark wie ein Droge. Und wenn du dieses Gefühl nicht mehr so oft spürst, dann schmerzt das.»



«Wir haben die ganzen Pokale in unserem Rennwagenwerk ausgestellt, und ich komme jeden Arbeitstag dort daran vorbei. Am meisten ins Auge fallen mir die vier Konstrukteurs-Pokale von 2010 bis 2013, die unseren Namen tragen. Unser Ziel besteht darin, diese Sammlung eines Tages zu bereichern.»



Red Bull Racing – die Fahrer

2005: David Coulthard (GB), Christian Klien (A), Tonio Liuzzi (I)

2006: David Coulthard, Christian Klien, Robert Doornbos (NL)

2007: David Coulthard, Mark Webber (AUS)

2008: David Coulthard, Mark Webber

2009: Sebastian Vettel (D), Mark Webber

2010: Sebastian Vettel, Mark Webber

2011: Sebastian Vettel, Mark Webber

2012: Sebastian Vettel, Mark Webber

2013: Sebastian Vettel, Mark Webber

2014: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo (AUS)

2015: Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat (RU)

2016: Daniel Ricciardo, Kvyat, Max Verstappen (NL)

2017: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2018: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2019: Max Verstappen, Pierre Gasly (F), Alex Albon (GB)

2020: Max Verstappen, Alex Albon



Red Bull Racing – die Motoren

2005: Cosworth

2006: Ferrari

2007–2018: Renault

Seit 2019: Honda



Red Bull Racing – die Erfolge

2005: 34 Punkte, WM-Rang 7



2006: 16 Punkte, WM-Rang 7 (erster Podestplatz: David Coulthard Dritter in Monaco)



2007: 24 Punkte, WM-Rang 5 (ein Podestplatz)



2008: 29 Punkte, WM-Rang 7 (ein Podestplatz)



2009: 153,5 Punkte, WM-Rang 2 (erster Sieg mit Vettel vor Webber in China, 6 Siege, 6 zweite Ränge, 4 dritte Plätze, 5 Pole-Positions, 6 beste Rennrunden)



2010: 498 Punkte, Weltmeister (9 Siege, 6 zweite Plätze, 5 dritte Ränge, Sebastian Vettel Fahrer-Weltmeister)



2011: 650 Punkte, Weltmeister (12 Siege, 7 zweite Plätze, 8 dritte Ränge, 18 Pole-Positions, 10 beste Rennrunden, Vettel Fahrer-Weltmeister)



2012: 460 Punkte, Weltmeister (7 Siege, 4 zweite Plätze, 3 dritte Ränge, 8 Pole-Positions, 7 beste Rennrunden, Vettel Fahrer-Weltmeister)



2013: 596 Punkte, Weltmeister (13 Siege, 6 zweite Ränge, 5 dritte Plätze, 11 Pole-Positions, 12 beste Rennrunden, Vettel Fahrer-Weltmeister)



2014: 405 Punkte, WM-Rang 2 (3 Siege, 2 zweiter Platz, 8 dritte Ränge, 3 beste Rennrunden)



2015: 187 Punkte, WM-Rang 4 (2 zweite Ränge, ein dritter Platz)



2016: 486 Punkte, WM-Rang 2 (2 Siege, 8 zweite Plätze, 6 dritte Ränge, 1 Pole-Position, 5 beste Rennrunden)



2017: 368 Punkte, WM-Rang 3 (3 Siege, 2 zweite Ränge, 8 dritte Plätze, 2 beste Rennrunden)



2018: 419 Punkte, WM-Rang 3 (4 Siege, 4 zweite Ränge, 5 dritte Plätze, 2 Pole-Positions, 6 beste Rennrunden)



2019: 417 Punkte, WM-Rang 3 (3 Siege, 2 zweite Ränge, 4 dritte Plätze, 2 Pole-Positions, 5 beste Rennrunden)



2020 nach 13 von 17 Rennen: 226 Punkte, WM-Zwischenrang 2 (1 Sieg, 5 zweite Ränge, 4 dritte Ränge, 2 beste Rennrunden)



Erfolgsbilanz

4 Fahrer-WM-Titel

4 Konstrukteurs-Pokale

299 Grands Prix

63 Siege

17 Doppelsiege

180 Podestplätze

62 Pole-Positions

67 beste Rennrunden

3818 Führungsrunden

4950,5 WM-Punkte