Fernando Alonso (Renault): Test in Abu Dhabi

​Im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 2021 erhält Fernando Alonso zwei zusätzliche Testtage in Arabien: Renault lässt den Spanier auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi fahren.

Der Spanier Fernando Alonso verbrachte das GP-Wochenende von Imola mit Renault, in alle Besprechungen eingebunden. Der 39jährige Formel-1-Champion sagte: «Wir haben in diesem Jahr nur beschränkte Testmöglichkeiten. Und ich muss aufholen.»

Renault plante, Alonso beim Nachwuchsfahrertest in Abu Dhabi zum Einsatz kommen zu lassen. Die Konkurrenz lehnte ab. Somit hat das Formel-1-Reglement 2020 in Sachen Tests Bestand: Testfahrten sind nur vor der Saison erlaubt (in Barcelona) sowie beim Nachsaisontest auf der Insel Yas von Abu Dhabi, wo einen Tag lang aufstrebende Piloten ans Lenkrad dürfen.

Um Alonso dennoch Kilometer zu erlauben, liess Renault den Weltmeister von 2005 und 2006 auf dem Bahrain International Circuit fahren, wo der zweifache Le-Mans-Sieger in einem zwei Jahre alten Renault R.S.18 sass.

Fernando: «Es wird eine Weile dauern, bis ich wieder auf dem notwendigen Speed bin. Die Testmöglichkeiten sind beschränkt. Der Wintertest 2021 wird aus nur drei Tagen bestehen, also eineinhalb für jeden Fahrer. Und ich muss sehr viel Neues lernen. Ich war zwei Jahre nicht in der Formel 1, da gibt’s viel zu lernen.»

Renault-Sportchef Alan Permane zum Bahrain-Test von Fernando: «Alonso konnte das Programm selber gestalten. Normalerweise versuchen wir bei Tests mit unseren jungen Piloten, den Ablauf eines GP-Wochenendes in einen Tag zu packen, also Dauerläufe mit Sprit am Bord für die Rennabstimmung. Um die Mittagszeit folgen kurze Einsätze mit weichen Reifen. Am Nachmittag dann Rennsimulationen. Das ist ein sinnvoller Ablauf, nicht nur für einen Nachwuchsfahrer, sondern auch für Alonso.»



Nun hat Renault beschlossen: Alonso testet auch zwei Tage auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi, vorgesehen sind der 15. und 16. November, dabei sitzt der Asturier erneut im Renault R.S.18; an einem dritten Tag nimmt Renault-Junior Guanyu Zhou im schwarzen Renner Platz.





1. Training, Istanbul

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,077 min

2. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,241 sec

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,430

4. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,466

5. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,543

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,661

7. Lando Norris (GB), McLaren, +2,139

8. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,426

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +2,552

10. Esteban Ocon (F), Renault, +3,351

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,431

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +3,535

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +4,407

14. Romain Grosjean (F), Haas, +4,948

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,148

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +5,958

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +6,777

18. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,079

19. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,385

20. George Russell (GB), Williams, +14,179





Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0