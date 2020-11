Mick Schumacher: Formel-1-Beförderung bald bestätigt?

Haas-Teamchef Günther Steiner muss sich immer wieder Fragen zur Fahrer-Paarung für 2021 anhören. Der Südtiroler mahnt zur Geduld und erklärt: «Innerhalb der nächsten beiden Wochen können wir die Fahrerwahl bestätigen.»

Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern: Das Haas-Team soll im nächsten Jahr mit den beiden Nachwuchstalenten Mick Schumacher und Nikita Mazepin in der Formel 1 antreten. Eine Bestätigung für die Beförderung des aktuellen Formel-2-Leaders und des Russen, der vor den letzten vier Rennen den sechsten Platz in der Meisterschaftstabelle der höchsten Formelsport-Nachwuchsklasse belegt, steht noch aus.

Doch lange müssen sich die Formel-1-Fans nicht mehr gedulden, wie Haas-Teamchef Günther Steiner in der Freitags-PK der FIA in Bahrain beteuert. «Heute kann ich nichts dazu sagen, aber der Zeitpunkt für die Verkündung der Fahrer fürs 2021 ist schon nah. Es steht noch nich fest, an welchem Tag es passieren wird, aber innerhalb der nächsten beiden Wochen sollten wir die Fahrerwahl bestätigen.»

Er rechne allerdings nicht damit, dass dies schon im Rahmen des ersten Bahrain-Wochenendes passieren wird, offenbarte der Südtiroler. Und er verriet auch, dass die Verpflichtung nicht von den Endergebnissen in der Formel 2 abhängig ist: «Das wird nicht beeinflussen, wer es werden wird.»

Der Zeitpunkt für die Verpflichtung zweiter Rookies sei sicherlich nicht der schlechteste, fügt Steiner an. «Wenn wir Rookies bringen, dann ist das nächste Jahr sicherlich eine gute Gelegenheit dazu. Denn die Autos werden wegen der Regeln nicht gross verändert. Es gibt zwar eine aerodynamische Entwicklung, aber grundsätzlich werden die Renner nicht verändert. Der Fokus wird sehr stark auf das 2022er-Modell liegen, es ist also ein Übergangsjahr, das die Rookies dazu nutzen können, sich mit dem Team und der Arbeit vertraut zu machen. Die Weiterentwicklung wird sehr bescheiden ausfallen.»