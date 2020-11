Bahrain-GP im Fernsehen: Zweites Training im Fokus

Der Auftakt zum ersten von zwei Bahrain-Wochenenden beginnt für die Teams mit einem heissen ersten Training, dessen Nutzen für das Rennwochenende bescheiden bleibt. Umso wichtiger ist die zweite Session.

Der WM-Titel wurde in Istanbul entschieden, Lewis Hamilton sicherte sich die siebte WM-Krone seiner Karriere, womit er mit dem bisherigen Rekord-Weltmeister Michael Schumacher gleichziehen konnte. Im Kampf um den zweiten Platz ist noch keine Entscheidung gefallen, denn Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas liegt 27 Punkte vor Red Bull Racing-Star Max Verstappen.

Der Niederländer kann in den letzten drei Wüstenrennen noch am Finnen vorbeiziehen, doch das lässt den neunfachen GP-Sieger kalt. «Mal schauen, wie die Reihenfolge nach dem Finale in Abu Dhabi aussieht, es spielt aber nicht wirklich eine Rolle, ob ich auf dem zweiten oder dritten Platz lande», winkte der 23-Jährige am Rande des Sakhir-Rundkurses ab.

Bottas hofft hingegen auf einen starken Abschluss der Corona-Saison, die mit drei Rennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden in Bahrain und Abu Dhabi zu Ende geht. «Noch ist die Saison nicht gelaufen und es gibt immer noch viel zu holen, um einen positiven Saisonabschluss zu schaffen», macht sich der 31-Jährige aus Nastola Mut.

Zum Auftakt werden die Teams kaum Informationen für das drittletzte Kräftemessen der Saison sammeln können, denn das erste freie Training findet bei deutlich heisseren Temperaturen als das Qualifying und der Grand Prix statt. Umso wichtiger wird es sein, in der zweiten 90-Minuten-Session die Streckenzeit optimal zu nutzen. Wer live sehen will, dem das am besten gelingt, findet hier alle Sendezeiten der deutschsprachigen TV-Sender.

Bahrain-GP im Fernsehen

Freitag, 27. November

8.30 Uhr: Grosser Preis der Türkei Wiederholung

11.55 Uhr: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

12.00–13.30 Uhr: 1. Freies Training

13.45 Uhr: Pressekonferenz Fahrer

14.15 Uhr: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

14.50 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs

15.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55 Uhr: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55 Uhr: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

16.00–17.30 Uhr: Zweites freies Training

18.45 Uhr: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

20.15 Uhr: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

23.01 Uhr: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung



Samstag, 28. November

0.40 Uhr: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

2.15 Uhr: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

3.45 Uhr: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

6.25 Uhr: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

7.55 Uhr: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

11.25 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

11.55 Uhr: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00 Uhr: Drittes freies Training

13.15 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

14.00 Uhr: RTL – 3. Freies Training Highlights

14.45 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.50 Uhr: ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 Uhr: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00 Uhr: Qualifying

16.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

22.30 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 29. November

3.30 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

6.00 Uhr: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

8.05 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

12.00 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

13.15 Uhr: RTL – Countdown zum Rennen (mit Schumacher-Doku)

13.35 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

14.00 Uhr: ORF – Formel-1-News

14.00 Uhr: Sky Sport 2 – Vorberichte

14.35 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

15.05 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.10 Uhr: Rennen

16.55 Uhr: RTL – Siegerehrung und Highlights

17.00 Uhr: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

17.05 Uhr: ORF 1 – Rennanalyse

17.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Rennen

19.05 Uhr: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung

22.50 Uhr: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung

WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0