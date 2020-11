Romain Grosjean reagiert auf Kritik von Teamchef

Haas-Teamchef Günther Steiner erklärte am Rande des Bahrain-Rundkurses, dass sein Schützling Romain Grosjean manchmal eine Herausforderung ist. Das lässt der Genfer nicht auf sich sitzen.

Bald trennen sich die Wege von Haas und Romain Grosjean. Der 178-fache GP-Teilnehmer, der seit dem Formel-1-Einstieg der US-Truppe im Jahr 2016 in den Farben von Haas um WM-Punkte kämpft, wird den Rennstall von Unternehmer Gene Haas nach dem Saisonfinale verlassen müssen. Und kurz vor dem Abschied gibt es nicht nur nette Worte von Teamchef Günther Steiner, der bekannt dafür ist, kein Blatt vor den Mund zu nehmen.

Steiner erklärte vor dem Start des ersten Bahrain-Wochenendes mit Blick auf den Genfer: «Romain kann zwischendurch eine echte Herausforderung sein. Aber wenn man ihn am richtigen Tag zur richtigen Zeit erwischt, ist er eine echte Bereicherung für das Team. Wir müssen ihm für das, was er für uns getan hat, dankbar sein.»

«Wir haben bewiesen, dass wir an ihn glauben, denn wir hätten ihn nach drei oder vier Jahren entlassen können. Aber wir haben ihn behalten», fuhr der Südtiroler fort, und betonte noch einmal: «Er kann manchmal Romain sein, ich nenne es so, weil es kein Wort dafür gibt. Er ist manchmal schwer zu handhaben. Aber ansonsten war er ein grosser Gewinn für das Team und er wird immer ein Teil unserer Geschichte bleiben.»

Darauf angesprochen sagte Grosjean in der FIA-Pressekonferenz: «Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich denke, ich habe meinen Beitrag geleistet und ja, ich hatte meine Momente und habe Fehler gemacht – aber wer hat das nicht?»

Der französisch-schweizerische Doppelbürger fügte an: «Es ist auch so, dass man mit einem schlechten Auto immer am Limit sein muss, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, und dann ist die Wahrscheinlichkeit für Fehler auch grösser. Mit einem guten Renner reichen 99,8 Prozent, womit man auch eine konstantere Performance zeigen kann. Ich sage das, weil ich Beides schon erlebt habe. Bin ich schwer zu managen? Ich weiss nicht. Einige Leute haben das in der Vergangenheit sehr gut hinbekommen, deshalb schätze ich, dass es durchaus möglich ist.»

WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0