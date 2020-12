Daniel Ricciardo: Lob für zwei junge GP-Stars

Renault-Star Daniel Ricciardo ist nicht der einzige GP-Star, der eine starke Saison gezeigt hat. Der Australier verrät, welche beiden jungen GP-Piloten den besten Eindruck bei ihm hinterlassen haben.

Mit seinen 188 GP-Teilnahmen gehört Daniel Ricciardo zu den routinierteren GP-Piloten im Formel-1-Feld. Der fröhliche 31-Jährige, der 2011 als Red Bull-Junior in die Königsklasse aufstieg und in der Folge für HRT, Toro Rosso (jetzt AlphaTauri), Red Bull Racing und Renault Gas gegeben hat, konnte bereits sieben Siege und 31 Podestplätze erobern, die letzten beiden Top-3-Ergebnisse erzielte er in diesem Jahr im Renault, in der Eifel und in Imola wurde er jeweils Dritter.

Der Australier, der ab dem nächsten Jahr für McLaren auf Punktejagd gehen wird, war aber nicht der Einzige, der in der Saison 2020 eine starke Performance abgeliefert hat. Im «In the Fast Lane»-Podcast der «Australian Grand Prix Corporation» offenbart Ricciardo, welche beiden jungen Piloten im Feld in seinen Augen auch geglänzt haben.

Dabei spricht der diesjährige WM-Fünfte nicht etwa von Ferrari-Ass Charles Leclerc, sondern von Williams-Pilot George Russell, der sich normalerweise am hinteren Ende des Feldes abmühen muss. Der junge Brite konnte bei seinem Gastspiel im Mercedes, das er als Ersatz für den an Covid-19 erkrankten Champion Lewis Hamilton im Sakhir-GP geben durfte, eine starke Leistung zeigen.

«Es ist schwer zu sagen, wie gut ein Fahrer ist, bis sie im Feld weiter vorne stehen. Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob sie über das nötige Tempo verfügen, sondern auch darum, ob sie mit dem Druck vorne umgehen können», sagte Ricciardo über die jungen Fahrer. «George musste in Bahrain auch nicht die Pole holen, um sein Talent unter Beweis zu stellen», ist er sich sicher.

Viel beachtlicher seien die vielen Führungsrunden im Rennen gewesen, erklärte der Rennfahrer aus Perth. «Damit hat er sich wirklich Anerkennung verdient. Natürlich hat er damit auch gezeigt, dass dieses Auto unglaublich ist, aber er hat auch sein eigenes Talent unter Beweis gestellt», lobt der künftige McLaren-Pilot.

Auch AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly hat einen starken Eindruck bei Ricciardo hinterlassen. «Schwer zu sagen, ob Gasly oder Russell beim Leistungsvergleich die Nase vorn haben. Ich denke, sie haben beide sehr starke Rennen gezeigt. Gasly hat ein verrücktes Rennen gewonnen und auch mit guten Qualifying-Ergebnissen geglänzt. Er hat definitiv mentale Stärke nach dem Abgang bei Red Bull Racing bewiesen. Es ist nicht einfach, wenn die Medien und alle sagen, dass man nicht gut genug ist.»

WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0

Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0