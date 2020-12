McLaren: Alles bereit für die Rückkehr an die Spitze

Das McLaren-Team schaffte es in diesem Jahr, sich im Kampf um den dritten Platz in der Team-Wertung gegen Racing Point und Renault durchzusetzen. Entsprechend positiv fällt die Prognose von McLaren-CEO Zak Brown aus.

Das McLaren-Team durfte sich erst nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi freuen – so lange blieb der Kampf um den dritten Platz in der Team-WM in diesem Jahr offen. Am Ende setzte sich der Traditionsrennstall aus Woking gegen die Konkurrenz aus Silverstone und Enstone durch: Hinter Weltmeister Mercedes und dem zweitplatzierten Red Bull Racing Team reihte sich McLaren mit 202 Punkten vor Racing Point (195) und Renault (181) ein, nachdem Lando Norris und Carlos Sainz im letzten Rennen die Plätze 5 und 6 gesichert hatten.

Das freut McLaren-CEO Zak Brown, der überzeugt ist, dass seine Mannschaft auch für die nächsten Jahre gut aufgestellt ist. Zwar geht mit Carlos Sainz ein wichtiger Punkte-Lieferant zu Ferrari, der Spanier wird aber durch den starken Australier Daniel Ricciardo ersetzt, der seinerseits von Renault zum britischen Rennstall wechselt. Zudem setzt das Team ab 2021 wieder auf Mercedes als Motorenpartner.

In Abu Dhabi erklärte Brown im Interview mit Sky Sports News: «Ich denke, wir haben alles, was es braucht, um wieder an die Spitze zu kommen. Natürlich braucht das Zeit, aber Teamchef Andreas Seidl hat bei der Leitung des Teams ganze Arbeit geleistet, wir haben zwei grossartige Fahrer und die Mercedes-Power. Wir haben an der Strecke und auch im Werk ein grossartiges Team, das alles daran setzt, unser Auto schneller zu machen.»

«Ich gehe also davon aus, dass es eine Weile dauern wird, bis wir alles richtig hinbekommen, aber ich denke nicht, dass uns jetzt noch irgendein Puzzleteil zum Erfolg fehlt», präzisierte der Amerikaner. «Wir müssen nur alles zusammensetzen und wir operieren bereits innerhalb der Budgetobergrenze von 145 Mio. Dollar, die eingeführt wird. Damit werden wir wieder eines der grossen Teams werden, wir müssen noch etwas aufholen, aber wir befinden uns auf einem guten Weg.»

WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0

Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0