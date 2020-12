Teamgründer Frank Williams aus Krankenhaus entlassen

Pünktlich zum Weihnachtsfest gibt es gute Nachrichten aus Grossbritannien: Frank Williams, der Mitte Dezember ins Krankenhaus musste, ist wieder zuhause und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Bereits 2016 musste Frank Williams ins Krankenhaus, damals war es eine Lungenentzündung, die den Teamgründer und Namensgeber des Traditionsrennstalls aus Grove dazu zwang. Die Genesung dauerte damals gemäss des damaligen Williams-CEO Mike O’Driscoll Monate.

Auch am 15. Dezember 2020 teilte die Familie des Briten mit, dass sich das frühere Team-Oberhaupt wieder im Krankenhaus und in einem stabilen Zustand befinde. «Sir Frank Williams musste vor kurzem ins Spital eingeliefert werden, wo er sich in stabilem Zustand befindet. Wie es ihm genau geht, ist Privatsache, die Familie wird nicht näher darauf eingehen. Wir bitten Sie, die Privatsphäre der Familie zu wahren», lautete der Text des entsprechenden Statements.

Nun ist der 78-Jährige wieder zuhause, wie das Team, das seit August 2020 nicht mehr in Besitz der Williams-Familie befindet, auf Twitter bestätigt. «Wir freuen uns mitteilen zu können, dass Sir Frank aus dem Krankenhaus entlassen wurde und sich nun zu Hause auf dem Weg der Besserung befindet. Die Familie Williams möchte sich bei allen für ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bedanken und wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr», heisst es im entsprechenden Tweet.

Sir Frank Williams sitzt seit einem Autounfall vom 6.. März 1986 im Rollstuhl, er wurde beim Überschlag an der Wirbelsäule schwer verletzt, leitete aber jahrelang die Geschicke seines Rennstalls weiter, bis er die Zügel im März 2013 an seine Tochter Claire übergab. Diese leitete das Team bis zum Verkauf an die US-Investmentgesellschaft Dorilton Capital. Seitdem hat die Familie Williams nichts mehr mit dem Tagesgeschäft des Rennstalls zu tun, auch wenn der Name Williams beibehalten wurde.

WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0

Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0