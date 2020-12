Haas-Duell 2021: Coulthard setzt auf Mick Schumacher

Im nächsten Jahr dürfen sich die Fans auf Mick Schumachers erste GP-Einsätze freuen. Der Deutsche wird im Haas-Team neben Nikita Mazepin fahren – und sollte den Russen schlagen, wie David Coulthard betont.

Mick Schumacher wird 2021 sein GP-Debüt geben. Der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher hat in diesem Jahr die Formel-2-Meisterschaft für sich entschieden und wurde als Ferrari-Junior beim Partner-Team der Scuderia aus Amerika platziert. Bei Haas wird er sich dem teaminternen Duell gegen Nikita Mazepin stellen müssen – eine Situation, die der 21-jährige Deutsche aus Kart-Zeiten kennt.

Sein erstes Ziel sei aber nicht der Sieg im teaminternen Duell, betonte Mick in einer Presserunde nach der offiziellen Bestätigung seiner Beförderung. «Mein Ziel ist es, mein Bestes abzuliefern und weiter an mir zu arbeiten, sowie zusammen mit der Mannschaft und Nikita das Team voranzubringen», erklärte er, als er gefragt wurde, ob es darauf ankommen werde, Mazepin in der ersten Saison hinter sich zu lassen.

GP-Veteran David Coulthard ist hingegen überzeugt, dass Mick den 21-Jährigen aus Moskau in den Schatten stellen muss. Im Interview mit «Express Sport» betont er: « Ich habe Mick von den Junior-Kategorien aufsteigen sehen, er ist sehr fokussiert, fit und erfolgshungrig. Er hat die richtige Unterstützung, die er dank seines Talents auch nutzt, um nach vorne zu kommen. Denn man kann jedem ein gutes Auto oder Team geben, aber nur wer über das entsprechende Können verfügt, kann das auch erfolgreich nutzen.»

«Haas ist ein sicherer Ort für ihn, um alles zu lernen. Ich denke nicht, dass er Mühe haben wird, Mazepin zu schlagen. Wenn ihm das aber nicht gelingt, hat er ein Problem. Aber ich erwarte, dass er keine Mühe haben wird, im teaminternen Vergleich vorn zu liegen. Wenn er sich gut anstellt, Kann er in einigen Jahren die Chance bekommen, zu Ferrari oder zu einem anderen Team zu gehen. Das hängt auch von den Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz ab», fügt der Schotte an.

