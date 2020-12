Lewis Hamilton: «Gehen in die falsche Richtung»

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton spricht über sein Engagement für mehr Nachhaltigkeit und betont: «In meinem Leben soll es nicht nur ums Siegen und um sportliche Höchstleistungen gehen.»

Lewis Hamilton will nicht nur auf der Rennstrecke etwas bewirken, neben der Piste setzt sich der siebenfache Weltmeister immer mehr für mehr Chancengleichheit, gegen Polizeigewalt und für den Umweltschutz ein. Der Mercedes-Star macht sich für die «Black Lives Matter»-Bewegung stark und tritt mit einem Team in der Offroad-Elektroserie Extreme E an, mit der an vom Klimawandel bedrohten Austragungsorten für die Rennen für mehr Nachhaltigkeit geworben werden soll.

Der Brite ist sich sicher: «Als Menschheit gehen wir in die falsche Richtung.» In der «Today»-Sendung auf BBC Radio 4 betont er auch: «Es ist wirklich wichtig, dass wir anerkennen, dass wir mehr tun können. Ich versuche selbst so viel wie möglich über die Fahrzeugtechnik von Elektroautos zu erfahren, und ich denke, da wird mir die Extreme E sicherlich helfen.»

Er selbst engagiere sich neben der Strecke, weil das Glück des sportlichen Erfolgs eher kurzlebig sei, verrät der 35-Jährige. «Ich fahre nun schon seit 27 Jahren Rennen und das Rennfahren ist seit jeher meine Leidenschaft. Ich liebe die Herausforderung, der Beste zu sein und zu bleiben. Aber der Erfolg ist kurzlebig und ich würde mich sonst immer fragen, was das alles soll und warum ich wirklich hier bin.»

Als einziger schwarzer GP-Pilot wolle er seine Verantwortung als Vorbild wahrnehmen, beteuert Hamilton, der auch klarstellt: «Ich will sicherstellen, dass es in meinem Leben nicht nur ums Siegen und um sportliche Höchstleistungen gehen soll. Ich würde nicht erwarten, dass die Leute das Gleiche über mich sagen wie über meinen Lieblingssportler Muhammad Ali. Ich hoffe, dass ich in der Lage bin, auch nur ein Zehntel des Einflusses zu haben, den er hatte.»

WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0

Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0