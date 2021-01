Aston Martin F1 Team: Neuer Look zum neuen Namen

Grün statt rosa: Das Aston Martin F1 Team präsentiert sich in einem neuen Look Aston Martin F1 Team

Kein Pink Panther mehr: Pünktlich zum neuen Jahr präsentiert sich der Rennstall aus Silverstone, der zuletzt unter dem Namen Racing Point in der Formel 1 antrat, im neuen, grünen Aston-Martin-Look.

Bereits als klar wurde, dass aus dem Racing Point Team das Aston Martin Racing Team wird, wurde darüber spekuliert, ob die Mannschaft aus Silverstone das rosa Kleid gegen einen Look in Grün tauschen würde. Nun haben die Fans Gewissheit, denn der Rennstall präsentiert sich pünktlich zum Jahreswechsel im grünen Look.

Teambesitzer Lance Stroll, der auch Anteile an Aston Martin hält, erklärt: «Die Formel 1 ist eine extrem starke Plattform, die eine Schlüsselrolle in der Strategie von Aston Martin einnimmt. Es ist ein globaler Sport, der eine riesige Fangemeinde vereint, und wir sind überzeugt, dass die Marke von der Königsklasse profitieren und auf der ganzen Welt noch begehrter sein wird.»

Der kanadische Milliardär verweist auf die umfangreiche Motorsport-Historie der britischen Traditionsmarke, die auch Erfolge bei den 24h von Le Mans umfasst. «Und nun haben wir die Gelegenheit, ein weiteres Kapitel in der Motorsport-Geschichte von Aston Martin zu schreiben. Das ist für alle Fans der Marke aufregend, genauso wie für die Formel 1 und den Sport selbst», ist er überzeugt.

Teamchef Otmar Szafnauer gesteht: «Wir haben uns nahezu ein Jahr lang auf diesen Wechsel vorbereiten können und wir können es nicht erwarten, die Reaktionen auf die Enthüllung der Aston-Martin-Identität zu erleben. Es ist für alle im Team eine grosse Ehre, eine solche Kult-Marke zu vertreten.»

«Wir zuversichtlich, dass wir den Namen Aston Martin von Anfang an mit Stolz erfüllen können», fügt der Rumäne stolz an, und betont, dass in der ganzen Mannschaft ein neuer Schwung zu spüren sei. «Wir haben hier einige der kreativsten Köpfe der Branche, eine echte Rennfahrer-Mentalität und den eisernen Willen, um zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi