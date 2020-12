Wolff: «Lewis Hamilton hat die Anerkennung verdient»

Darauf musste Lewis Hamilton lange warten: Der siebenfache Weltmeister wird in der diesjährigen Neujahrsliste von Königin Elizabeth II. in den Ritterstand erhoben. Darüber freut sich nicht nur der Brite.

Viele hatten nach dem siebten Titelgewinn gefordert, dass Lewis Hamilton zum Ritter geschlagen wird und den Titel «Sir» bekommt. Dazu gehörte etwa Tennis-Ass Andy Murray, der sich seit 2016 «Sir» nennen darf. Und auch Sir Jackie Stewart, der den Mercedes-Star oft kritisiert hat, räumte ein, dass der 35-jährige Brite als einer der besten Sportler der Welt die Ehre sicherlich verdient hat.

Selbst der britische Premierminister Boris Johnson soll sich für die Ehrung des Mercedes-Stars stark gemacht haben – mit Erfolg, denn in der diesjährigen Neujahrsliste von Königin Elizabeth II. gehört Hamilton zu jenen, die in den Ritterstand erhoben werden. Das freut nicht nur den Champion selbst, sondern auch seinen Chef Toto Wolff.

Der Mercedes-Motorsportdirektor schwärmt: «Lewis ist einer der grössten Rennfahrer aller Zeiten und der erfolgreichste britische Athlet seiner Zeit. Die ganze Welt zollt ihm schon lange Anerkennung für seine sportlichen Erfolge, und in diesem Jahr hat er seine Brillanz auf der Piste mit einer starken Stimme gegen Diskriminierung verbunden. Er war in diesem Jahr in jeder Hinsicht ein Vorreiter.»

«Die Nachricht, dass er zum Ritter geschlagen wird, zeigt, dass er nun die Anerkennung erhält, die er mit seiner Karriere und seinen unvergleichlichen Erfolgen im Motorsport verdient hat. Das Vereinigte Königreich kann sehr stolz darauf sein, einen Champion und Botschafter vom Kaliber eines Sir Lewis Hamilton zu haben», betont der Wiener.