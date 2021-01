Lewis Hamilton: 10 Titel und 150 GP-Siege möglich?

GP-Veteran Martin Brundle ist überzeugt, dass Lewis Hamilton in der Lage ist, noch drei weitere WM-Titel und 55 GP-Siege zu erobern. Der Mercedes-Star ist nach wie vor in Top-Form, betont der Brite.

In den vergangenen Jahren war Lewis Hamilton das Mass aller Dinge. Bis auf den WM-Titel von 2016, den sich sein damaliger Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg geschnappt hatte, holte der 35-Jährige seit der Einführung der Turbo-Hybridmotoren zum Start der Saison 2014 jede Titel-Krone, in diesem Jahr zog er mit seinem siebten Titelgewinn mit dem bisherigen Rekord-Champion Michael Schumacher gleich.

Das lag sicherlich auch am starken Silberpfeil, wie Martin Brundle auf Skysports.com erklärt: «Ich denke, Lewis hatte seit 2016 keinen echten Herausforderer mehr», erklärt der ehemalige GP-Star und heutige TV-Experte. «Max Verstappen hatte nie das richtige Material, es gab also kein Gesamtpaket, das ihn seit Rosbergs Gesamtsieg hätte herausfordern können, weder in den eigenen Reihen noch in einem der anderen Teams.»

Hamilton überzeugte aber auch mit seinen Fahrkünsten. «Besonders aussergewöhnlich ist seine Fehlerquote, die seit Jahren sehr tief ist. Er ist ein kompletter und sehr starker Rennfahrer, der sauber fährt, und ich denke, das ist auch sehr wichtig», lobt der 61-Jährige. «Auch sein Arbeitstempo ist unglaublich, das sagen alle, die mit ihm gearbeitet haben – genauso wie seine Motivation. Wenn du so viele Erfolge feierst und so viel Geld verdienst, wenn du so viele Pokale gewonnen hast, dann ist es umso beachtlicher, wenn du trotzdem so motiviert sein kannst.»

Brundle erinnert sich: «Michael begann mit 40 viele Fehler zu machen – wie die meisten von uns. Am Ende hast du Unfälle und weisst nicht, was passiert ist.» Und er stellt klar: «Sebastian Vettel scheint den Punkt erreicht zu haben, bei Lewis ist es offenbar noch nicht so weit. Keiner kam an ihn heran.» Er ist sich sicher, so schnell wird keiner Hamilton vom Thron stossen können: «Ich denke, zehn WM-Titel und vielleicht 150 GP-Siege sind absolut machbar für ihn.»

WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0

Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0